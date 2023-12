L’antica croce del Santini è tornata al suo posto grazie al Gruppo Alpini

L’antica Croce del Santini è stata ripristinata dal Gruppo Alpini di Montale e sarà inaugurata domani, sabato 9 dicembre, alle ore 15.30 alla presenza del preposto don Paolo Firindelli, che impartirà la benedizione e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale. La croce del Santini, così chiamata dal nome dell’attiguo podere coltivato dalla famiglia Santini, è un pezzo di storia della comunità di Montale. Situata all’incrocio tra la via Pacinotti, la vecchia via di Compietra e la via Papini, costituiva un punto di passaggio e un riferimento per tutti i montalesi.

In particolare si ricorda come presso la croce del Santini usassero riunirsi i giovani del posto che poi prendevano le mosse per dirigersi verso altre mete dove divertirsi o trascorrere il tempo libero. La croce è un semplicissimo manufatto in ferro, non tanto prezioso in sé, quanto per la memoria comune che rappresenta. La croce da molto tempo non era più al suo posto e molti ne avevano perduto il ricordo. L’aveva ritrovata Brunello Marsili, socio del Gruppo Alpini, che aveva avuto l’idea di rimetterla al suo posto. Recentemente è stata Mina Pierattini, attuale proprietaria della casa che fu di Marsili, a sollecitare gli stessi Alpini e anche l’amministrazione comunale perché si arrivasse alla ricollocazione dell’antica croce.

Gli Alpini di Montale, da sempre molto attenti alla tutela e al ripristino dei monumenti e alle testimonianze storiche del territorio, si sono impegnati per il ripristino della croce. Grazie all’opera di un bravissimo muratore, Igino Crabu, all’opera fattiva di Rolando Menici, un aggregato al Gruppo Alpini, è stata ricostruita un’ampia base realizzata utilizzando pietre del posto. La croce in ferro è stata ripulita, risistemata, verniciata e poi collocata sulla base nel punto che occupava in passato. Per l’attuazione del progetto è stata anche utilizzata un’offerta economica proveniente da parte di un privato. Il presidente degli Alpini di Montale, Antonio Nincheri, esprime soddisfazione per il lavoro compiuto e ringrazia tutti coloro che in diversi modi vi hanno contribuito.

Giacomo Bini