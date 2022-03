L’amministrazione va incontro alle famiglie in difficoltà economica

L’amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese, guidata da Piero Lunardi ha deciso di sostenere le famiglie per le spese dell’affitto e il pagamento delle utenze in questo periodo estremamente difficoltoso. E’ stato infatti pubblicato un avviso destinato ai cittadini residenti che non superano un Isee familiare di 16mila euro, che potranno ottenere un contributo di sostegno per il pagamento di mensilità arretrate del canone di locazione relativo all’abitazione occupata; per l’accesso a nuovi contratti di locazione, a condizioni economiche più vantaggiose rispetto all’abitazione occupata; per il pagamento delle utenze domestiche intestate o in corso di voltura (consumi relativi all’anno 2021), le cui bollette risultino scadute al 31 gennaio 2022. "Siamo vicini alle famiglie – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Ilaria Gargini - che risentono maggiormente della crisi economica per il coronavirus e che sentono in maniera ancora più forte il problema casa, destinando loro un aiuto concreto e aggiuntivo per chi ne ha bisogno. Devo ringraziare la Caritas di Casalguidi che da sempre si mostra disponibile e collaborativa con l’ente con il quale condivide fini e modalità – ha aggiunto – senza la loro costante collaborazione sarebbe impossibile rispondere in tempi brevi alle esigenze del territorio." Le domande dovranno essere trasmesse, secondo le indicazioni presenti nel bando, disponibile sul sito istituzionale e, in formato cartaceo, presso le sedi comunali, entro il 31 marzo 2022. Il centro Caritas di Casalguidi, si è reso disponibile, tramite una co-progettazione con l’Ente, a sostenere le famiglie in questa fase delicata di difficile congiuntura economica in atto; considerando anche la complessità degli interventi proposti, lo Sportello d’Ascolto da loro organizzato, assisterà e accompagnerà i richiedenti nel percorso di richiesta di sostegno. Il Centro Caritas di Casalguidi è disponibile, al numero 348-0276348, numero a cui le persone interessate potranno rivolgersi nel caso abbiano necessità di un ...