"L’amicizia è anche un salto oltre il buio"

Cesare, bimbo veneto di cinque anni, ha perso la vista a soli diciotto mesi a causa della neurofibromatosi, che ha causato lo sviluppo di un glioma con cui ancora combatte. Nel momento più buio la sua famiglia ha voluto farsi un dono di speranza acquistando un cucciolo di labrador con cui intraprendere un percorso di educazione specifica per cani da assistenza. In Italia i cani guida per non vedenti sono affidati solo a maggiorenni; per sostenere le spese, dunque, è stata aperta sulle pagine

social una raccolta fondi. Così Joy, per gradi, ha potuto affiancare Cesare, diventando per lui un punto di riferimento. Anche se il cucciolone, che ha ora un anno e mezzo, deve ancora terminare l’addestramento, si prende cura del bimbo con grande senso di responsabilità, porgendogli i giocattoli, aiutandolo a superare ostacoli, riportandolo alla realtà quando tende a isolarsi.

La strada per guarire è ancora lunga, ma accanto a Cesare, oltre a una famiglia speciale e un’intera comunità che lo segue con affetto, c’è un compagno fedele che non lo abbandonerà mai. Noi facciamo il tifo per loro!