L’altra sfida Ztl nel centro storico Regole ferree per le zone pedonali

Conto alla rovescia per la presentazione del piano che interesserà Ztl e area pedonale del centro storico di Pistoia. Come dichiarato dall’assessore Bartolomei alcuni mesi fa, poco dopo gennaio tutto sarebbe stato pronto per dare il via alle novità che avrebbero riguardato la circolazione e la sosta nel cuore della città. La volontà era quella di chiudere effettivamente il centro a chi non avesse il permesso per entrarvi, andando anche ad incrementare i varchi su alcune vie di accesso. La novità più importante dalle prime anticipazioni sembra riguardare via Curtatone, via Cavour, via Cino e Piazza Gavinana. L’intenzione per queste strade sarebbe di renderle il più possibile inibite al traffico veicolare, con l’estensione e il rafforzamento di una vera zona pedonale. Al vaglio sul tavolo delle ipotesi c’è una completa limitazione di accesso regolamentata dai varchi, con divieto di sosta e fermata in tutta la zona anche per i residenti, fatta eccezione per due fasce orarie individuate una ad inizio mattinata e l’altra nel pomeriggio. Sempre come annunciato poco tempo fa dall’assessore Bartolomei, la volontà di rendere più blindato l’accesso al centro storico per le vetture prive di permesso si dovrebbe tradurre con l’installazione di nuove telecamere nelle vie che ne sono ancora sprovviste, come ad esempio le Ripe limitrofe a piazza Duomo e in prossimità di vicolo San Michele.