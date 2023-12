L’alluvione ha fermato anche i bus. Tanti mezzi parcheggiati in officina

PISTOIA

Il mix fra l’entrata in vigore della fase operativa del T2 (basata su di un piano di otto anni fa) e gli eventi causati dall’alluvione che ha colpito duramente la nostra provincia il 2 novembre scorso hanno creato non pochi problemi nella gestione di autobus e pullman. Non a caso, ogni giorno, si susseguono le segnalazioni che arrivano anche a "La Nazione" di proteste da parte di genitori e utenti per corse che saltano, mezzi sovraffollati e fermate cancellate. In questo quadro, che appare emergenziale, c’è però il lavoro portato avanti da Autolinee Toscane che sta investendo importanti risorse.

A fronte di poco più di 3400 fermate che si trovano nell’area urbana ed extraurbana (comprensiva anche della Valdinievole), ci sono in circolazione 200 mezzi come flotta in dotazione e circa 250 conducenti a disposizione. In questa panoramica, c’è una coperta di risorse sul piatto che però è troppo corta e da qualunque parte la si voglia tirare, poi è normale che ci sia chi rimane scontento. Anche perché, come più volte hanno specificato da AT, la frequenza di passaggio di una corsa, i percorsi e gli orari vengono definiti solo e soltanto dagli enti locali attraverso il Gruppo Territoriale Tecnico.

E se attualmente, su di una determinata linea, transitano un certo numero di mezzi è perché più di quelli non se ne ha la possibilità di far viaggiare. Costantemente, infatti, le maggiori lamentele riguardano la necessità di richiedere più pullman perché quelli che ci sono viaggiano sovraffollati. Il paragone, in questi frangenti, deve essere fatto con il 2019 e non con gli ultimi due anni: causa emergenza Covid, infatti, il servizio era stato potenziato in maniera notevole, con le corse in più pagate dallo Stato, perché c’era da rispettare i parametri del tetto massimo di passeggeri e del distanziamento.

La panoramica di oggi è la stessa di quattro anni fa. Come detto, però, nelle criticità di questi giorni c’ha messo lo zampino anche l’alluvione con mezzi danneggiati che sono rimasti in officina, conducenti che hanno avuto la propria abitazione allagata e sono dovuti rimanere a casa e problemi di viabilità. A questo ci va aggiunto l’anzianità dei mezzi circolanti: attualmente il parco veicolare di AT ha un’età media di 12 anni e l’obiettivo dell’azienda, nel giro dei prossimi 36-40 mesi, è quello di rinnovarne la metà scendendo così ad un valore di 6 anni di anzianità, in linea col resto d’Europa. E, a fronte di 27 nuove macchine immesse in strada negli ultimi due anni e mezzo, resta il problema delle consegne, da un lato, perché le materie prime scarseggiano a causa delle guerre e dall’altro, per riparare i mezzi vecchi, ci sono costi più elevati per i pezzi di ricambio e la maggior permanenza in officina. E, stando lì, non ci può essere la cosiddetta "scorta" quando qualche pullman subisce danni, o si ferma, nel bel mezzo del proprio tragitto.