L’allarme al 112. Il terrore al telefono: "Aiuto, sono caduti di sotto. Servono molte ambulanze"

PISTOIA

"É stata una tragedia sfiorata. Per la gravità di quanto successo è andata più che bene". Non ha dubbi il direttore del pronto soccorso di Pistoia, dottor Mirco Donati, che nella drammatica serata di sabato si è trovato, in prima linea, nella gestione dei feriti trasportati d’urgenza nel suo reparto. Più di ventiquattro ore dal disastro, rimangono solo tre i feriti tuttora ricoverati al San Jacopo: una giovane ragazza incinta al quarto mese, in discrete condizioni di salute ma che rimane in osservazione nel reparto di ostetricia e ginecologia, e due pazienti, donne, che hanno riportato fratture agli arti ed escoriazioni. Gli altri sono stati dimessi nelle scorse ore, compresi i due sfortunati sposi che avevano lasciato l’ospedale già all’alba di domenica.

"Due, in particolare, i feriti più gravi – sottolinea il dottor Donati –: hanno riportato fratture, anche importanti, agli arti superiori e alle vertebre, e si trovano nel reparto di chirurgia. Quelli meno gravi, invece, si sono feriti nella caduta e hanno riportato tagli ed escoriazioni. La maggior parte delle persone in Pronto Soccorso erano giovani. Visto il volo che hanno fatto nel vuoto posso dire che è andata bene perché nessuno è stato ricoverato in pericolo di vita. Senza contare che non c’era nessuno al piano inferiore dove è avvenuto il crollo". Inimmaginabile la paura e lo shock di chi ha visto parenti e amici sparire giù nel vuoto, inghiottiti dal polverone di quel pavimento sbriciolatosi durante il ballo di gruppo. "Tutti i feriti – racconta un medico in servizio in reparto – sono arrivati spaventatissimi. Chiedevano dei loro amici, dei loro cari. Erano impolverati ed infreddoliti. Non avevano chiaro che cosa fosse successo".

Lo shock di un avvenimento così inimmaginabile viene riportato anche dalle registrazioni delle chiamate al 118 avvenuto pochi istanti dopo il crollo. "Mandate più ambulanze possibili al convento Giaccherino a Pistoia – urla una donna in evidente stato di shock al telefono –, c’è un matrimonio, sono caduti di sotto!", "Quante persone signora, sa fare una stima? Dieci? Cinquanta? Cento?" chiede, calma, l’operatrice del 118 "No, no, no – risponde la donna –, trenta! Trenta!" "Ma rispondono? Sono coscienti?", "Non tutti! Non tutti! Fate presto!". Così era cominciata la notte da incubo che, miracolosamente, non ha lasciato vittime. Per rimarginare ferite, fratture e ricordi a dir poco tremendi, però, servirà tanto tempo per tutti coloro rimasti coinvolti in questa bruttissima storia.

Francesco Storai