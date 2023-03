L’agguato di via degli Orafi Una corona per l’agente Bertoneri

Il 12 marzo del 1987 la città visse una giornata di grande dolore e lutto per gli attimi di terrore che si consumarono fra le vie del centro storico dove, durante una rapina ad una gioielleria in via degli Orafi, fu barbaramente ucciso il poliziotto Oreste Bertoneri. Ancora oggi, a distanza di trentasei anni da quella tragica giornata, la città e le sue istituzioni ricordano la figura del 32enne assistente capo della Polizia di Stato che perse la vita per difendere l’incolumità pubblico. Proprio in via degli Orafi c’è una lapide che lo ricorda (così come all’interno degli uffici della Squadra Mobile se ne trova un’altra) e nella giornata di ieri il Questore Olimpia Abbate, accompagnata dal Prefetto vicario Davide Garra, hanno deposto una corona a nome del Capo della Polizia, in memoria della tragica uccisione dell’agente. Un episodio di cronaca nera davvero terribile quello che ci riporta indietro nel tempo a quei giorni. Quella sera, infatti, alla Questura arrivò la segnalazione di una rapina in corso in una gioielleria e, come componente di una delle Volanti, si recò sul posto assieme ad altri agenti per capire cosa stesse succedendo e se c’era ancora traccia dei malviventi. Una volta arrivati la porta era aperta e le luci spente: Bertoneri fu il primo ad entrare e fu afferrato da uno dei banditi mentre un altro, all’interno del negozio, lo uccise sul colpo con un fucile a canne mozze. Da lì iniziò un lungo inseguimento per le strade della città che portò alla morte di due componenti della banda, l’assassino di Bertoneri fu ferito ed un quarto componente venne arrestato. Come sempre toccanti le note del "Silenzio" eseguito dal Maestro trombettista Antonio Sammauro e, subito dopo, la corona è stata benedetta dal cappellano della Polizia di Stato, don Cristoforo Mielnik. S.M.