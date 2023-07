L’aggressione per strada Prese a pugni il controllore Denunciato un sedicenne

Ennesima aggressione ai danni di un dipendente al lavoro sui bus di Autolinee Toscane. Questa volta il fatto – che risale alla scorsa settimana, quando gli episodi furono addirittura tre in due giorni – ha destato ancora più clamore e preoccupazione, perché il malcapitato, un addetto al controllo dei titoli di viaggio, munito di apposita pettorina e targhetta di riconoscimento, è stato raggiunto, fermato e aggredito per strada. Secondo la ricostruzione, infatti, un giovane lo avrebbe avvicinato nella centralissima via XX Settembre, proprio davanti alla stazione ferroviaria e gli avrebbe sferrato un pugno al volto, dopo averlo "accusato" di aver sanzionato la madre.

Sul posto erano intervenuti prontamente gli agenti della polizia ferroviaria, subiti allertati, ma ormai l’autore del gesto era riuscito a fuggire attraverso le vie del centro cittadino, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il dipendente coinvolto ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Accertamenti successivi, espletati a seguito della denuncia presentata in Questura dalla parte offesa, hanno però consentito agli investigatori della polizia di Stato di individuare l’autore del grave episodio, un 16enne, pistoiese, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica al tribunale dei minorenni di Firenze per i reati di lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

La polizia è riuscita a risalire all’autore del gesto confrontando i verbali elevati dal controllore con le risultanze dell’ufficio anagrafe. In questo modo è stato possibile chiudere il cerchio. Le indagini, infatti, hanno consentito in un primo tempo di individuare quale verosimile autore del grave episodio di violenza un ragazzo del 2007 nato, appunto, a Pistoia. "Successivi riscontri hanno poi confermato l’identità del giovanissimo aggressore, appena sedicenne, il quale dovrà rispondere dei reati che gli sono stati contestati, ovvero lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale", fanno sapere dalla Questura di Pistoia. L’attenzione per quanto riguarda la sicurezza anche a bordo dei mezzi del trasporto pubblico resta alta. Tutte le forze politiche si sono unite, con Autolinee Toscane, per chiedere aiuto e un tavolo interforze.