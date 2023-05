L’agenzia Lotrèk si allarga Ecco un recruitment day

Lotrèk, agenzia che opera nel settore del marketing digitale, ha presentato un evento di recruitment che si terrà il 27 maggio presso la sede centrale dell’azienda, in via Galvani 15, Pistoia.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per coloro che desiderano far parte di un team in costante crescita, impegnato nel mondo del marketing digitale. Lotrèk sta cercando professionisti talentuosi e appassionati nelle seguenti aree: UI Design, UX Design, Social Media Management, Copywriting, Art Direction, Web Development, Project Management, Digital Strategy, Client Management, SEO e Paid advertising.

La giornata inizierà alle ore 10:30 con l’accoglienza e la registrazione degli ospiti. Alle 11:00, il CEO di Lotrèk, Filippo Gruni, terrà un discorso dal titolo “Il dilemma del digital, tra clienti e agenzie”, offrendo una prospettiva unica sul mondo del marketing digitale e le sfide che le agenzie devono affrontare. Dopo il discorso, sarà servito un light lunch per consentire ai partecipanti di socializzare e interagire con il team di Lotrèk.

Alle ore 14:00, verrà annunciata l’organizzazione dei colloqui, che inizieranno alle 14:15 e si svolgeranno fino alla chiusura dell’evento. I colloqui saranno un’opportunità per i candidati di conoscere meglio l’agenzia, parte del suo team e discutere delle posizioni aperte e delle opportunità di carriera.

L’evento è aperto ai soli registrati e avrà un massimo di partecipanti. La registrazione può essere fatta tramite il portale eventbrite al seguente link https:www.eventbrite.itebiglietti-open-day-hiring-giornata-di-recruitment-a-pistoia-637976243117 entro e non oltre giovedì 25 Maggio, è possibile richiedere informazioni scrivendo all’indirizzo mail [email protected]

red.pt