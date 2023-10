Ladro acrobata nel negozio: "Derubati in pieno giorno"

Un ladro acrobata senza paura, capace di agire alla luce del sole in un giorno come il sabato in cui la città è particolarmente frequentata. Al negozio Games Academy non se lo sanno proprio spiegare. Tanta è la rabbia per il furto e per i danni – ingenti – che la storica attività di via Porta al Borgo ha subito. Via i soldi dell’incasso e non solo e il soffitto dilaniato come se fosse niente. È successo tutto in poco tempo e senza che nessuno se ne accorgesse, nonostante la centralità della location.

"Il furto è avvenuto durante la pausa pranzo di sabato – racconta uno dei giovani soci, Stefano Biagioli – ovvero tra le 14.15 e le 16. Al nostro rientro abbiamo trovato il soffitto dell’entrata sfondato. All’inizio, istintivamente, abbiamo creduto fosse colpa del vento perché era già capitato in passato che il vento spostasse dei pannelli del soffitto. Visto il brutto danno, stavo per attrezzarmi per scattare le foto pensando di avviare la pratica con l’assicurazione...".

Invece la sorpresa. Non era stato il maltempo a combinare quel mezzo disastro. "Quando siamo andati ad aprire la cassa abbiamo scoperto di essere stati derubati. La cassa era vuota. Siamo rimasti senza parole, cercando di mettere in connessione i fatti. Molto probabilmente il ladro ha sbarbato il pannello, lo ha spostato, raggiungendo quella che è una classica pannellatura d’ufficio ossia fondamentalmente una griglia di alluminio coperta dal cartongesso ed è saltato giù".

L’ipotesi? Incredibile ma possibile. "Qualcuno è stato capace di passare da uno spazio angusto, di una quarantina di centimetri, rompere la griglia quindi entrare e poi spuntare dall’altra parte", spiega allargando le braccia Biagioli. Un’impresa degna di un ninja, verrebbe da dire. Le prossime ore saranno utili a fare la conta dei danni. "Importanti per i materiali ma non solo – continua amareggiato – . Abbiamo perso l’incasso della giornata e di più. In cassa, infatti, c’erano anche tutti quei soldi messi da parte per i preordini. Un bel guaio, sì. Abbiamo avvisato le forze dell’ordine che sono arrivate in giornata. È deprimente, siamo giovani, già al giorno d’oggi avere e mantenere un’attività commerciale è molto complicato. Non possiamo sapere che tipo di necessità possa avere chi compie un atto del genere, ma prima di andare a rubare bisognerebbe sforzarsi di cercare soluzioni diverse".