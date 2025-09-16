L’addio a Giovanni Grossi. Sindacalista e politico

Si è spento all’età di 83 anni Giovanni Grossi. Era ricoverato a Firenze, per il peggioramento di problemi di salute che lo affliggevano da qualche tempo. Nato a Montevarchi il 5 settembre del 1942, Grossi aveva vissuto per lungo tempo a Firenze, dove si era laureato in tecnica bancaria alla facoltà universitaria di Economia e Commercio, ma poi si era stabilito a Pistoia dove era molto conosciuto per il suo lavoro. Si era occupato di servizi finanziari per un istituto bancario, ma soprattutto era conosciuto per il suo impegno sia nel settore sindacale alla guida di Ugl provinciale, che in ambito politico nelle file del partito di Fratelli d’Italia, dove ultimanete faceva parte della commissione di garanzia a livello provinciale.

"Ero legato a lui sia per amicizia che per la frequentazione del partito – lo ricorda Luca Davagni coordinatore comunale di Fratelli d’Italia – era quello che animava il gruppo, sempre disponibile a andare a cena, dove esprimeva il suo talento di intrattenitore con il suo umorismo, sempre scherzoso, senza mai scadere nella volgarità. Ricordo la sua abilità nell’aggregare le persone, il suo carattere vivace e intraprendente, per esempio era il primo a voler andare agli incontri e agli eventi politici organizzati da Fratelli d’Italia".

Pur venendo dal mondo dell’economia, Giovanni Grossi aveva sempre nutrito, sin dall’adolescenza, interesse per l’espressione artistica.

Suonava la chitarra per diletto e si era cimentato anche nella scrittura. Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, dopo un lungo perido di ricovero a causa del covid, aveva messo nero su bianco una serie di componimenti poetici che poi pubblicò nel volumetto "Le foglie della quarantena": versi liberi in cui parlava dell’esperienza del ricovero con la sua brillante ironia. Giovanni Grossi, rimasto vedovo da anni dell’amatissima moglie Paola, lascia i due figli Francesca e Giampaolo.

I funerali si svolgeranno stamattina, martedì 16 settembre, alle ore 10, a Firenze, nella chiesa dell’Immacolata, in via Paoletti.

Daniela Gori