L’addio a Caporali: "Veca, mister e Carlesi"

Si svolgeranno oggi alle 14 nella chiesa di San Clemente, a Valenzatico, i funerali di Giancarlo Caporali, un uomo molto conosciuto a Quarrata, a Valenzatico e all’Orsigna, dove era nato, il 30 marzo del 1946. E’ morto ieri per complicazioni del suo stato di salute per il quale aveva ricevuto molte cure. Giancarlo era noto addirittura con tre soprannomi "La Veca" perchè per molti anni aveva venduto autoricambi nella sua officina, il "Mister" perchè fino a una quindicina di anni fa aveva allenato il Valenzatico, mentre il terzo soprannome era legato invece alla sua Orsigna, dove tuttora la famiglia ha una casa, e dove tutti lo chiamavano "Il Carlesi". Grande era la sua passione per il calcio e la sua fede era assolutamente nerazzurra. Lascia la moglie Rita Bagattini e le due figlie Saida, che lavora nel negozio Capelli e manie di via Buozzi, nel centro di Pistoia, e Francesca che lavora in una parafarmacia a Prato. Ci sono dei ringraziamenti che stanno molto a cuore alla famiglia di Giancarlo e sono per il primario del reparto di nefrologia del San Jacopo, Alessandro Capitanini, per tutta l’equipe della dialisi, e della nefrologia, nonchè per tutta l’equipe della chirurgia vascolare, con il primario Pierfrancesco Frosini e, in particolare, per Alberto Melani e Claudia Lavagni. La salma è composta da ieri nelle cappelle del commiato della Misericordia di Quarrata.

l.a.