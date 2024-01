Lacrime e ricordi: "Sguardo da bambino. E le sue cento vite nel segno dell’arte"

Un uomo dalle cento vite, instancabilmente entusiasta, affamato d’arte e bellezza, di quella bellezza che sapeva cogliere anche nell’infinitamente piccolo, nell’arte come nella natura e nel mondo intorno a sé. Una visione unica quella di Giuliano Gori, come raccontano tutti ma come ancor meglio sa chi oltre all’imprenditore e al collezionista ha conosciuto l’uomo. Così è stato per lo storico dell’arte pistoiese Lorenzo Cipriani che a Gori era legato da motivi di studio, lavoro e passione, ma anche familiari. Una frequentazione nata quando Lorenzo era poco più che ventenne, fattasi sempre più assidua, che ha permesso a Cipriani di costruire una sintonia certamente preziosa. "Giuliano è stato un grande esempio e lo sarà sempre. Uomini così non muoiono mai: talmente grande è il loro lascito che continueranno a indicarci la strada e a portarci a immaginare nuovi mondi – ricorda Cipriani –. Ciò che mancherà di più a tutti noi sarà la sua straordinaria capacità di visione, di creatività, di passione inarrestabile. Giuliano ha vissuto cento vite. Ogni volta che ci incontravamo aveva un racconto meraviglioso da condividere, una storia che era parte della grande storia dell’ultimo secolo. Giuliano non parlava di arte, viveva di arte. Quando ti raccontava l’opera di un artista s’infiammava e riusciva a portarti nel suo mondo non solo con le parole, ma con i gesti, lo sguardo, la passione che trasmetteva. Aveva lo sguardo di un bambino, ma allo stesso tempo la capacità formidabile, da imprenditore quale era, di capire il mondo intorno a sé. Aveva un intuito straordinario per l’arte contemporanea, che conosceva a fondo per essere stato sempre dalla parte degli artisti, ma anche per l’arte di ogni tempo. Ci mancherà moltissimo. Ci mancherà il suo sorriso benevolo e intelligente, le sue battute sagaci, la sua straordinaria forza creativa. Ha lasciato un grande esempio di vita aprendo strade che potremo continuare a percorrere".

Di passione, lungimiranza e straordinarie capacità parla oggi Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Caript ente alla cui crescita contribuì lo stesso Gori. "Senza il suo contributo – ricorda Zogheri – non potremmo ammirare tante opere divenute parte stessa dell’identità del territorio pistoiese: la fontana di Buren a Villa La Magia e la fontana di Bury a Montecatini, sono tra le più note. Sono capolavori che dobbiamo in massima parte a una concomitanza nella storia della nostra Fondazione, cioè l’amicizia, la stima e la collaborazione che lo legarono al professor Ivano Paci con il quale condivise, da vicepresidente, dieci anni alla guida dell’ente. Nel 2022 abbiamo celebrato il trentennale della Fondazione e, per la ricorrenza, abbiamo realizzato un video a testimonianza dei progetti più importanti della nostra storia. Giuliano Gori ne è tra i protagonisti con il progetto del padiglione di emodialisi all’ospedale del Ceppo, una delle iniziative identitarie di tutto il percorso della Fondazione e credo tra le più belle mai realizzate a Pistoia. A livello personale lo ricorderò sempre per l’intelligenza, la competenza e la capacità di guardare lontano associate a modi privi di ogni ostentazione".

"La statura del collezionista è un aspetto che tutti conoscono di Giuliano – aggiunge l’artista pistoiese Federico Gori, presente nella collezione della Fattoria con l’opera ‘Estinti’ –, ma la sua grandezza umana è certamente una delle qualità che più lo rappresentano. Quando ho cominciato a fare l’artista poco più che ventenne in occasione di ogni evento pubblico l’ho sempre invitato, nella speranza di coinvolgerlo. Mai una volta è mancata una sua risposta. Trovava sempre qualche minuto del suo tempo per dare un segnale, prova di una curiosità e di una umanità rare. Parlare con lui di arte e del rapporto con gli artisti mi ha permesso di conoscere da vicino una visione unica, straordinaria".

"Da Parigi ero venuta alla Fattoria di Celle per vedere il Labirinto di Robert Morris – ricorda Monica Preti, direttrice di Fondazione Pistoia Musei –: Giuliano Gori mi aveva accolta conducendomi a visitare il parco di sculture ambientali fino a un piccolo prato in leggero declivio, dove attraverso il dialogo tra artista, committente e natura aveva preso vita l’opera. È stato questo il mio primo incontro con l’arte ambientale. Non sapevo allora che sarei venuta a dirigere Pistoia Musei dove ho avuto il piacere di ritrovarlo e di misurare non soltanto la sua figura di grande mecenate e collezionista d’arte ma anche di apprezzare la sua generosa disponibilità a condividere la propria esperienza biografica del cammino fatto con artisti come Pistoletto, Melotti, Giuseppe Penone, Anselm Kiefer e Daniel Buren. Di lui mi piace ricordare l’uomo che ha vissuto l’arte come guida alla vita presente, nel rispetto del territorio e del paesaggio che caratterizza i nostri luoghi".

Linda Meoni