"L’acqua torni pubblica" Arriva la mozione di Pep

Il gruppo consiliare "Pistoia ecologista progressista" ha presentato una mozione di indirizzo in merito alla gestione del servizio idrico integrato, i cui contenuti sono stati illustrati ieri nel corso di una conferenza stampa dai tre firmatari, i consiglieri comunali Mattia Nesti (capogruppo), Francesco Branchetti e Greta Bonacchi. "Chiediamo al comune di Pistoia – ha spiegato Nesti – che si impegni, come altri comuni della Toscana centrale, a chiedere che la gestione dell’acqua torni pubblica a partire dal primo gennaio 2025. Questo perché in questi giorni, entro la fine del mese, tutti i comuni serviti da Publiacqua dovranno decidere cosa fare del servizio idrico, a partire appunto dalla scadenza della concessione, che sarà alla fine del 2024. E noi chiediamo, come hanno chiesto milioni di italiani con il referendum del 2011 e come gli stessi comuni avevano inizialmente detto nel 2018, che la gestione torni interamente pubblica, per superare il modello misto pubblico-privato, che in questi anni ha fatto sì che i soldi pagati dai cittadini con le bollette dell’acqua siano andati ad aumentare i profitti di società private". Nella mozione viene ricordato che la scadenza della concessione del servizio idrico a Publiacqua spa coincide con la scadenza della permanenza del socio privato Acea (per il tramite di Abf spa) nel capitale sociale di Publiacqua, individuato a suo tempo in seguito a gara pubblica come partner industriale dei comuni che fanno parte della società.

Con la mozione si chiede perciò che il sindaco e la giunta si impegnino nell’ambito dell’assemblea di Ait-Autorità idrica toscana, che è il soggetto istituzionale competente a decidere in materia, ad approfondire e definire, il percorso per arrivare all’affidamento ‘in house’ della gestione dei servizi idrici. "L’acqua deve tornare pubblica – ha affermato Branchetti –, questa è la tendenza della Toscana: la Conferenza 2, che riguarda i comuni dalla Valdinievole verso Pisa, con Acque spa ha già fatto questo tipo di scelta, cioè una scelta ‘in house’, dove pubblico e privato giocano insieme e il risultato è notevolmente a favore del pubblico, con l’utilizzo dei profitti". "Il referendum del 2011 – ha ricordato Bonacchi – si era espresso per la ripubblicizzazione del servizio idrico e su questa lunghezza d’onda si sta esprimendo anche il comitato referendario, che ha proposto il referendum consultivo contro la quotazione in borsa della società che gestisce il servizio idrico. Vediamo che da parte delle persone il sentimento prevalente è quello che l’acqua rimanga un bene comune, per questo i comitati e anche noi consiglieri ci siamo mossi affinché vengano ascoltate anche queste voci".

Patrizio Ceccarelli