Laboratori e dimostrazioni dedicati alla prosa Il "Funaro" si fa in quattro per grandi e piccini

Cosa accade dentro quella fucina di teatro e creatività che è il Funaro. A raccontarlo è il fitto calendario di appuntamenti che da oggi e fino al 14 giugno animeranno il centro di via del Funaro con dimostrazioni di lavoro dei laboratori di teatro e non solo dedicati a tutte le età. La proposta attuale infatti abbraccia un pubblico dai 6 ai 90 anni e guarda a discipline come teatro, scrittura, circo per bambini, giovani, adulti, anziani e diversamente abili a cura di Sara Balducci, Stefano Bertelli, Romina Breschi, Gianni Cascone, Rossana Dolfi, Ornella Esposito, Elena Ferretti, Massimo Grigò, Annibale Pavone, Andrea Vanni. Dopo le dimostrazioni di lavoro l’appuntamento sarà per il 2 ottobre quando riprenderanno i corsi. Per coloro che sono già stati iscritti è possibile aderire da domani e fino al 15 luglio, per i nuovi interessati iscrizioni aperte dal 15 luglio. Si parte oggi con le dimostrazioni (ore 18 e ore 21) del laboratorio adulti condotto da Ornella Esposito e si prosegue mercoledì (ore 21) con un reading dal laboratorio di scrittura di Gianni Cascone. Venerdì (ore 18.30 e 21) e domenica prossima (ore 18 e 21) laboratori 14-19 anni, mentre sabato alle 21 ‘teatro senza tempo’ con Massimo Grigò.

Inoltre dal 12 giugno partono i Centri estivi del Funaro per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura di Laura Baldini e Francesca Stampone. Quattro settimane ovvero dal 12 al 16 giugno, dal 19 al 23 giugno, dal 26 al 30 giugno e dal 3 al 7 luglio incentrate sulla scoperta del gioco del teatro e del movimento creativo, l’esplorazione artistica, la trasformazione e l’improvvisazione (info: 0573.977225; [email protected]).

l.m.