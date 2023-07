Laboratori, cinema e fumetti per i piccoli Ma parte anche l’sos compiti, un aiuto per tutti

Una settimana ricca in San Giorgio per quel che riguarda la proposta riservata ai ragazzi. Fino al 29 luglio nello spazio Ragazzi dalle 10 alle 12 è presente un "Sos compiti" rivolto ai bambini della scuola primaria: ogni giorno dal martedì al sabato mattina, due studenti della scuola secondaria di secondo grado saranno a disposizione per aiutarti con i compiti da svolgere. Oggi dalle 10 alle 12 nuovo appuntamento per il ciclo "Le vacanze coi nonni" che prevede un laboratorio di fumetto condotto da Raffaele Posulu. L’iniziativa è rivolta alla fascia 5-11 anni, bimbi (massimo dodici) accompagnati dai nonni. In mediateca alle 17 si proietta "Mulan" di Barry Cook e Tony Bancroft (ingresso gratuito, bimbi accompagnati da almeno un adulto), mentre lunedì dalle 16.45 alle 18.30 "Un nuovo sguardo… con le mani!", laboratorio per esplorare i libri e il mondo attraverso i cinque sensi, a cura dei volontari Nati per Leggere che si svolgerà in due turni, il primo dalle 16.45 alle 17.30, il secondo dalle 17.45 alle 18.30. Questa iniziativa è destinata ai piccoli dai 18 ai 36 mesi. Chiudono la programmazione tre incontri (11, 12 e 13 luglio, dalle 17 alle 18) nella zona Holden dal titolo "Alla scoperta dell’orchestra. Tre incontri per conoscere gli strumenti musicali", con Lucia Innocenti Caramelli e pensati per bimbi dai 6 ai 10 anni. Tutte le proposte sono gratuite: occorre prenotarsi, inviando una mail a [email protected]