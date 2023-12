La voglia di ripartire. Un calendario al top per tutte le feste: "Così la città vive"

La comunità è pronta e determinata a ripartire e si prepara a un calendario di eventi natalizi che inizierà da domani e proseguirà fino al 7 gennaio. "Dopo i disastrosi eventi alluvionali del 2 e 3 novembre – spiega il sindaco Gabriele Romiti – queste iniziative nascono dalla voglia di ripartire e dalla stretta collaborazione con i commercianti".

A dare il via alle giornate di festa pensate dal Comune con il sostegno di Confcommercio Pistoia e Prato e del Ccn sarà il consueto momento di rito in piazza Risorgimento proprio domani alle 17, quando verranno accesi le luminarie e l’albero di Natale, con l’accompagnamento musicale della Filarmonica Verdi di Quarrata. A rallegrare i centro cittadino ci saranno anche il Villaggio di Babbo Natale, i cosplayer travestiti da personaggi dei fumetti e il mercatino natalizio con i prodotti e le opere artigianali che si ripeterà nel fine settimana successivi.

Per tutto il periodo delle feste non mancheranno animazione per i più piccoli, musica e stand gastronomici. Il 22 dicembre sera, nel centro cittadino sarà organizzato lo "Shopping in pigiama" con la musica di "Le jardin de la musique". Le letterine per chiedere i doni potranno essere lasciate dai bambini il 23 dicembre ai segretari di Babbo Natale in piazza Risorgimento, e poi il giorno della vigilia Santa Claus sarà disponibile alla consegna a domicilio (prenotazioni al 393951 0601).

Il calendario degli eventi natalizi si concluderà sabato 6 gennaio con la Befana alle 15,30 in piazza Risorgimento e la tombola alle 16 del giorno successivo al Polo Tecnologico. In questo fine settimana dell’Immacolata, anche Santonuovo si veste a festa, con l’estemporanea di presepi e l’esposizione di prodotti artistici, artigianali, oggetti natalizi, degustazione di prodotti locali e banco di beneficenza. A illustrare nei dettagli tutti gli eventi è stata l’assessora al turismo di Quarrata Maria Vittoria Michelacci, con il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato Tiziano Tempestini e, per il Ccn, Luca Lenzini. "Invito tutti a far vivere la nostra città, a fare acquisti qui, perché la resilienza dei nostri concittadini sia ripagata con la presenza di tante persone, le parole dell’assessora. Mentre Tempestini ha sottolineato che "Quarrata ha grande voglia di ricominciare. È il territorio in cui i nostri settori sono stati più colpiti dall’alluvione. Così, sostenere un calendario degli eventi che attragga qui le persone nel mese del Natale, ci è sembrato indispensabile e simbolico. I piccoli e medi esercizi commerciali rappresentano il tessuto linfatico delle nostre comunità: proteggerli, supportarli e incentivarli è una missione irrinunciabile".

Daniela Gori