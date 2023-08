La voce dei comitati "Bene gli autovelox Ora testa alla variante Vogliamo il progetto"

"Gli autovelox sono una misura tampone, quello che vogliamo al più presto è il progetto esecutivo della variante. Ben venga lo studio di fattibilità che è stato appena completato, ma occorre andare nel concreto". Paolo Bovani, del Comitato cittadino del Pontenuovo distingue tra l’emergenza da tamponare con gli autovelox e la vera soluzione costituita dalla nuova strada. "Con la postazione degli autovelox siamo d’accordo – dice il rappresentante del Comitato – anche se la convivenza con questi apparecchi è difficile per tutti, anche per noi residenti, perché con un limite a 40 all’ora basta la distrazione di un attimo e si rischia di essere colti in violazione. Con le nuove postazioni sarà davvero molto impegnativo per tutti – ammette – , ma bisogna constatare che i risultati degli autovelox ci sono, perché da quando li hanno messi non è ancora morto nessuno, malgrado che ci siano statu spesso incidenti, anche frontali, dovuti forse all’uso del telefono o altre distrazioni. E’ evidente che si debba andare avanti con la misura tampone degli autovelox – continua Bovani – per mettere in sicurezza la strada, ma in questo momento quello che ci preoccupa è che siamo fermi sul fronte della variante".

In effetti sulla variante la Provincia è arrivata a definire un progetto di fattibilità dopo due anni da quando, nell’agosto del 2021, fu annunciato il contributo deliberato dalla Regione Toscana di 175mila euro finalizzato appunto a quello studio che ora è stato finalmente completato. Ci sono state anche discordanze sul tracciato tra la Provincia, che propone un percorso più a nord, che sfocia in via Berlinguer a Montale, e il Comune di Pistoia che ha proposto un tracciato che sbocca nella zona della stazione di Montale. Questa proposta del Comune di Pistoia ha incontrato la contrarietà del comune di Montale. "Su questo punto siamo d’accordo col sindaco di Montale – dice Bovani – ci va bene il tracciato proposto dalla Provincia, ma ci sono troppi rinvii e troppi rimpalli tra Provincia e Comune. Ci hanno detto che ci convocheranno all’inizio di settembre sul progetto di fattibilità insieme alla Provincia, al Comune di Montale e di Pistoia. Ma quello fatto finora è solo uno studio noi vogliamo il passo successivo, cioè il progetto esecutivo".

I Comitati, insomma, vogliono che si vada avanti spediti con la variante. "Bisogna che siano trovate le risorse necessarie – dice – e per questo non ci rivolgiamo solo alle istituzioni locali, ma la nostra attenzione si sposta verso la Regione e verso lo stato, inizieremo a chiedere anche ai senatori e ai deputati della zona di impegnarsi". E non c’è solo la questione degli autovelox. "Ora sulla montalese passa tutto il traffico pesante che non può passare dalla tangenziale est – conclude Bovani – ma il ponte del Pontenuovo, che risale agli anni cinquanta, è stato definito ad alto rischio".

Giacomo Bini