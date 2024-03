La visita di Niccolai: "Bisogna intervenire"

Nei giorni scorsi il consigliere regionale del Pd Marco Niccolai ha visitato la Casa Circondariale di Pistoia. "Non vi sono seri problemi di sovraffollamento rispetto a molte altre strutture ma ci sono evidenti problematiche di organico. La Polizia Penitenziaria è sotto organico di più del 20 per cento e non ha neanche un comandante (deve venire da un’altra provincia): questo blocca sostanzialmente varie attività dei detenuti che devono essere svolte sotto la vigilanza degli agenti e obbliga comunque gli agenti a turni più lunghi, che da straordinari diventano ’ordinarietà’. Così non si può continuare, il Ministero deve intervenire subito. La struttura inoltre non ha spazi adeguati per le attività dei detenuti, importanti nel percorso detentivo che, come dice la Costituzione, deve mirare alla riabilitazione del condannato".