La visita di Giani allo sportello Aci di San Marcello. L’accoglienza del team del presidente Elio Penna

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, accompagnato nella circostanza dal "Re della neve", oltre che caro amico, Giampiero Danti, in visita allo sportello Aci di San Marcello Pistoiese. Il governatore della Toscana, nell’occasione in cui è stato presente sulla Montagna Pistoiese, non ha voluto perdere l’occasione di visitare gli uffici della delegazione montana dell’associazione degli automobilisti, con la quale la Regione ha tradizionalmente rapporti sinergici. Nel corso dell’incontro è stata ribadito l’importante valore della collaborazione che lega Aci e Regione Toscana, nell’erogazione di servizi e nella realizzazione di progetti. Giani ha visitato la galleria fotografica allestita dal direttore della sede, Elio Penna, in cui sono rappresentati molti grandi interpreti dell’automobilismo agonistico, con particolare attenzione ai piloti della Montagna, a partire da Mauro Nesti e Fabio Danti. Il team di cui Elio Penna è a capo e gestisce l’ufficio del capoluogo montano dal 1986 con una crescita che lo ha portato ad essere il 18° in Italia sui 2500 esistenti su tutto il territorio nazionale nel rapporto con la popolazione di riferimento. Il presidente si è voluto informare sul funzionamento e sulle specificità dei servizi, sulle possibili criticità legate alla complessità del territorio, manifestando interesse e dimostrando di conoscere bene e avere cuore la Montagna Pistoiese.

Andrea Nannini