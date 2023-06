La vicenda Marini in aula Tomasi spiega le mosse

Una interlocuzione "costante e incessante" che a più riprese ha coinvolto tre prefetti diversi e due soprintendenti, compreso l’ultimo di nuova nomina, nel corso della quale i tentativi di mediazione non sono mai mancati, finendo però per scontrarsi contro il "muro dei no". Quale? Quello della Fondazione Marini di San Pancrazio. Non solo: che il San Lorenzo restaurato potesse diventare sede museale della collezione Marini oggi al Tau è un’ipotesi nata non adesso, ma che risale a quando il dibattito si accendeva attorno a un’unica sede museale per il maestro a Firenze. È da qui che parte la ricostruzione temporale del sindaco Alessandro Tomasi sollecitato in consiglio comunale dalle due interpellanze urgenti a tema Marino Marini presentate dalla capogruppo Pd Federica Fratoni e dal consigliere Giampaolo Pagliai del gruppo Centristi Forza Italia.

"A quel tempo – ha spiegato il sindaco Alessandro Tomasi – effettuammo un sopralluogo con la Soprintendenza e con la Fondazione Marini. Allora veramente i tempi non erano maturi. Le risorse di cui disponevamo, ministeriali, erano utili appena alla messa a norma della ex caserma. Oggi lo scenario è completamente cambiato, il recupero è finanziato da fondi certi del Pnrr, offriamo uno spazio più grande del Tau, meglio disposto, con possibilità di svilupparsi nella parte del giardino e della piazza. Ma soprattutto con la possibilità di condividere una progettazione con i tecnici della Fondazione Marini. Il tempo di farlo e farlo insieme è adesso". Dai banchi consiliari la vicenda viene messa a fuoco a partire dallo stato di Palazzo del Tau – "il progetto parla di lavori di adeguamento per 370mila euro circa ed è approvabile in tempi rapidi, ma dopo la sentenza che definisce il Palazzo inidoneo a sede museale siamo sicuri di voler procedere?" – ai rapporti con la Regione, che Tomasi fa intendere essere disteso e di intenti più che condivisi, fino ad arrivare alla sentenza.

"Pure non condividendola, la rispetto – ha concluso Tomasi – e ne prendo atto. Credo non sia in discussione che la sede della Fondazione come ente di ricerca sia a Palazzo del Tau. Da parte dell’amministrazione c’è la volontà di mettere a disposizione San Lorenzo che diverrà luogo bellissimo, al centro della città, in una strategia complessiva che descrive in quella zona un quadrilatero dei musei. L’appoggio della Regione e della Fondazione Caript che mette a disposizione Palazzo Buontalenti ci permetterà di gestire questa fase transitoria. Abbiamo prospettato una soluzione politica, di qualità, migliore di quella attuale e anche in prospettiva. Spostiamo ora la discussione dal piano giuridico a quello cultural-politico: c’è la disponibilità della Fondazione a fare una mostra permanente a Palazzo Buontalenti prima e poi San Lorenzo?".

linda meoni