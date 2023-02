La via a Piteccio rischia di cedere: "Ridatela alla mia famiglia"

"Se me la restituissero ci penserei io a metterla in sicurezza". È la proposta che Patrizia Belliti, di Piteccio, fa al Comune di Pistoia. Oggetto del contendere: una strada che non può avere un nome e al momento si chiama come la piazza del paese, Vittorio Veneto. Il problema più grande di questa strada, lunga poche decine di metri, è che si trova a ridosso dell’argine inesistente del torrente adiacente l’abitazione della signora Belliti. "È anche questo il motivo per il quale questa strada non ha il nome – spiega Belliti –, perché non ci sono le distanze di sicurezza per la strada dall’argine e dal fiume. Ed infatti originariamente la strada era della mia famiglia, quindi privata. Quando negli anni 60 il Comune costruì le abitazioni qua sotto, ci fu tolta con la parola di restituzione una volta ultimati i lavori. È dal 1974 che i lavori sono stati ultimati, e la strada è sempre di proprietà del Comune". La signora Belliti negli anni ha cercato di far valere le sue ragioni in ogni modo, scrivendo a Comune, Regione e Consorzio. Soprattutto perché negli anni la situazione dello strettissimo argine è andata sempre più peggiorando e rendendo sempre più pericoloso il passaggio di persone e la manovra delle auto dei residenti.

Adesso Belliti è arrivata all’esasperazione perché, a seguito del taglio degli alberi da parte del Consorzio Bonifica medio valdarno che in parte proteggevano lo strapiombo verso il torrente, sono state posizionate dal Comune di Pistoia delle transenne. "È andata a finire che quando tira vento le transenne cadono, anche verso il fiume - evidenzia la signora Belliti -, tocca a me e ai miei familiari andarle a riprendere e riposizionarle. Abbiamo anche provato a legarle per renderle più stabili. Ma certo questa non è una situazione sicura, sotto nessun fronte. Ad esempio, ho dovuto spostare muro e cancello di accesso alla mia abitazione perché a causa dell’erosione della parte calpestabile al margine della strada, non riuscivamo più a far manovra per entrare in casa".

Dopo anni di lettere arriva l’apertura da parte della Regione che si dice pronta a collaborare con l’amministrazione e attraverso il genio civile le comunica anche che "i lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l’unico oggetto la conservazione di un ponte di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada". Situazione risolta quindi? No. "Dalla parte dell’amministrazione comunale dicono che la messa in sicurezza del muro sul torrente e della strada riguarda la Regione - spiega ancora Belliti -, viceversa dalla Regione dicono che riguarda il Comune. Che si decidessero tra loro o che tornasse di proprietà alla mia famiglia, l’importante è mettere in sicurezza questa situazione al più presto".

Gabriele Acerboni