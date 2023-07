"La vertenza amianto alla Breda di Pistoia" Andrea Vignozzi, tesi magistrale da 110 e lode

Con una tesi da 110 e lode, Andrea Vignozzi, funzionario della Fiom, si è laureato all’Università di Pisa, corso di laurea magistrale in Storia e Civiltà. Titolo: "La vertenza amianto alla Breda di Pistoia", relatori i professori Stefano Gallo e Gianluca Fulvetti. C’è una dedica toccante a tutte le persone che l’hanno sostenuto in questo suo documentatissimo lavoro fra cui: "I compagni delegati della Fiom, vecchi e nuovi, dell’Hitachi Rail di Pistoia, ex Breda. Questa tesi parla della loro storia. Assieme a tutti i compagni del direttivo di Firenze-Prato-Pistoia, agli iscritti, a tutti i delegati, mi regalano ogni giorno una vita degna di essere vissuta". C’è la storia dell’amianto, della sua messa al bando, il processo penale che si è celebrato in primo grado a Pistoia, e la trattativa per il risarcimento del danno. Ci sono le morti dei lavoratori. C’è la figura svettante di Marco Vettori. Appassionato sportivo, Andrea ha inserito questo brano da Rugby di periferia, Bottega Baltazar: "Un pilone in prima linea fa la faccia dura perchè, per quanto grosso, ha un momento di paura, allora il suo compagno lo prende per la maglia, si legano ben stretti muggendo alla battaglia. E’ che gli altri son più forti, è che va sempre che sono più forti. Ma insieme si resiste, divisi cadiamo".

lucia agati