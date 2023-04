La variante Montalese si fa "Netto ‘no’ alle bretelline"

"Toglieremo le due bretelle di Pontenuovo e di Santomato dal nuovo piano strutturale". Lo ha affermato l’assessore al governo del territorio del Comune di Pistoia Leonardo Cialdi al termine di un’affollatissima assemblea di cittadini tenutasi al circolo Arci di Pontenuovo per iniziativa dei Comitati di Pontenuovo e Santomato e anche del locale circolo del Pd. Dall’assemblea è emerso con chiarezza che la popolazione dei due centri abitati dice "no" alle bretelle a senso unico intorno ai due abitati e vuole invece solo la variante alla montalese, la nuova strada che, a parere dei cittadini, risolverebbe tutti i problemi di sicurezza. "Vogliamo che Comune e Provincia la finiscano con le loro diatribe – ha chiesto con forza un applauditissimo intervento – e si impegnino insieme per il bene dei cittadini".

E’ stato un incontro chiarificatore, caratterizzato da tanta partecipazione della gente e da toni civilissimi. L’assessore Cialdi ha illustrato i piani del Comune sulle due bretelle e sulla variante alla montalese. Non erano presenti rappresentanti della Provincia. E’ emerso che Provincia e Comune formulano due soluzioni diverse per il tracciato della variante e che negli ultimi due anni c’è stata una difficoltà di intesa e perfino di dialogo tra i due enti. "Dopo due anni la Provincia ci ha messo di fronte a un progetto già fatto con tre soluzioni – ha detto Cialdi – una di queste è la più vicina alla nostra idea, i tecnici nostri e della Provincia si sono incontrati, ma non è risultato un accordo. Allora c’è stato un incontro a livello politico e ci siamo accordati sul fatto che per il progetto di fattibilità la Provincia va avanti col suo tracciato ma si impegna a convergere sul nostro progetto una volta che noi lo abbiamo approvato nel nuovo piano strutturale e nella fase di ulteriore finanziamento da parte della Regione". La progettazione e la realizzazione dell’opera spetta alla Provincia e il finanziamento alla Regione che due anni fa ha fornito un contributo per un progetto di fattibilità. Il tracciato della variante progettato dalla provincia va da via Fermi nella zona industriale di Sant’Agostino fino a via Berlinguer (rotatoria del supermarket Penny) a Montale. Il tracciato proposto dal Comune prevede un percorso viario un po’ spostato nella zona di Sant’Agostino "considerando lo sviluppo futuro della zona industriale verso est", un raccordo con via Toscana (la declassata) e il nuovo casello autostradale nella zona dei vivai e uno sbocco in territorio di Montale anche nei pressi della stazione (via Tobagi, area inceneritore) per collegare la zona industriale di Montale e Montemurlo, oltre allo sbocco anche più a nord in via Berlinguer.

Giacomo Bini