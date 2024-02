La Valentina’s non sorride. Agliana ok a San Giovanni

La gioia dell’Endiasfalti Agliana, il mancato capolavoro di Quarrata e le battute d’arresto di Bottegone e Monsummano. La decima e penultima giornata del girone di ritorno ha visto la sconfitta 83-79 del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata in casa della capolista Virtus Siena nel campionato di serie B Interregionale. Nel girone A del torneo di serie C, la Valentina’s Camicette Bottegone ha perso 85-72 a San Vincenzo, mentre nel girone B Agliana è passata 63-54 a San Giovanni Valdarno contro la Synergy e la Gioielleria Mancini Monsummano è stata superata 79-67 tra le mura amiche dalla prima della classe, Mens Sana Siena. Sfiora l’impresa Quarrata al PalaCorsoni. Il Dany Basket prima finisce sotto di 21 lunghezze, poi quasi completa la clamorosa rimonta, riducendo sino a -1 lo scarto nel finale. Al 40’, però, è la capolista a esultare. Quarrata è sesto in classifica con 24 punti. Tabellino: Marini 6, Mustiatsa 7, Balducci 18, Molteni 15, Falaschi, Calugi, Regoli 10, Frati, Antonini 6, Agnoloni, Tiberti 17. Falcidiato dalle assenze (De Leonardo per infortunio, Milani e Riccio per squalifica), Bottegone vende comunque cara la pelle a San Vincenzo e si arrende soltanto nel finale. Bottegone è ottavo in graduatoria a quota 16. Tabellino: Magnini 10, Santangelo 14, Pierattini 9, Leoni, Poli, Mati 10, Cukaj 19, Agostini, Banchelli 3, Delage 7. Con il successo in terra aretina, Agliana è ufficialmente qualificata alla seconda fase playoff. I neroverdi giocheranno contro le prime quattro del girone A. Saranno quattro su otto i posti disponibili per giocarsi l’accesso al grande salto Tabellino: Zita 4, Bacci 11, Andrei, Nesi 6, Nieri 8, Rossi 28, Bonistalli 6, Mbengue, Bibaj, Mucci. Nonostante le assenze, Monsummano sfodera una prestazione coraggiosa. Sconfitta ininfluente: già prima della gara, complici le sconfitte di Carrara e Pisa, i ciabattini erano sicuri del loro ottavo posto.

Gianluca Barni