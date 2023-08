La Val di Là", La Montagna a Fumetti 2023 supera pregiudizi"

La Montagna a Fumetti 2023: "La Val di Là" oltre le montagne ed i pregiudizi. Si è conclusa nei giorni scorsi la quarta edizione de La Montagna a Fumetti, un evento organizzato dall’Associazione Convivio, che negli anni è divenuto un appuntamento fisso dell’estate dell’Appennino pistoiese. L’iniziativa – come racconta Gabriele Carradori, presidente del sodalizio - ha ormai assunto una dimensione provinciale, coinvolgendo associazioni, circoli, pro loco e amministrazioni appartenenti a fette sempre più ampie del territorio, nella sua opera di trasformare eventi culturali in momenti di partecipazione sociale-solidale. Un’edizione più lunga di quelle passate: iniziata il 18 giugno ad Orsigna e inaugurata il 6 luglio al Comune di Larciano con la mostra "La Resistenza a Fumetti" di Pier Luigi Gaspa, per poi concludersi il 20 agosto con l’evento finale "La Montagna a Fumetti" a Maresca". Un’edizione che ha visto la partecipazione anche di molte istituzioni; in quattro anni si è passati dal solo Comune di San Marcello Piteglio agli otto dell’edizione 2023 (San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese, Pistoia, Abetone Cutigliano, Pescia, Serravalle Pistoiese, Larciano, Marliana). Il programma, che ha attraversato tutta l’estate, quest’anno ha affrontato un tema complesso, quello della Diversità e del Pregiudizio. Le donazioni per un totale di circa 1400 euro sono state devolute a CRI-Comitato di San Marcello e fondo Nazionale di CRI Alluvione Emilia Romagna.

Andrea Nannini