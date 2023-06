"La Val di Forfora ha bisogno di lavori"

Dopo le recenti dichiarazione del sindaco di Ponte Buggianese, la polemica che vede attori lo stesso Tesi e il presidente della Provincia, Luca Marmo, prende maggiore consistenza. A versare benzina sul fuoco è il Comitato Cittadini di San Marcello Piteglio che, aveva già accusato con durezza l’ex assessore alle strade, Nicola Tesi. "Prediamo atto delle dichiarazioni di Tesi – scrivono i civici – sulle strade provinciali dette minori, l’erba è stata tagliata a volte sì a volte no, su altre mai o fatta male, quello dell’erba è un problema annoso ma fosse quello il solo il problema per quanto riguarda la Montagna Pistoiese, nella Val di Forfora il grosso problema evidenziato più volte da questo comitato è il manto stradale e, qui mi rivolgo a Tesi: lei si inalberò quando le facemmo presente la situazione della Provinciale che porta da Colonna di San Marcello a Prunetta, lei che allora era alla viabilità e lo è stato per vari anni cosa ha fatto? Una grossa buca in mezzo alla strada in Val di Forfora è sempre li in mezzo a una Provinciale, in alcuni tratti vige sempre il divieto di transito alle biciclette e il limite di 30 km per gli altri mezzi, e vorremo fare turismo?". Andrea Nannini