La Uilm va di rincorsa "La forza delle idee"

In queste settimane la Uilm ha svolto la propria campagna elettorale lontano dai riflettori della polemica perché "come ogni sindacato più piccolo dobbiamo pensare alle idee e non alle discussioni". Taglia corto così Simona Gigetti, oramai volto storico della parte metalmeccanica dell’Unione Italiana Lavoratori e delegata uscente all’interno dell’Rsu come unica rappresentante della propria sigla. Ma, in vista del voto che scatterà lunedì, sarà nuovamente ai nastri di partenza per difendere lo spazio di questo sindacato. "Sappiamo di aver sempre portato avanti le nostre priorità che sono quelle di metterci la faccia in qualsiasi circostanza – afferma Gigetti – ed è per questo che le prerogative che portiamo avanti sono quelle della coerenza e dell’affidabilità: poi vedremo mercoledì sera come saranno andate le cose e trarremo le nostre conclusioni. A livello di clima interno, devo dire che queste forse sono una delle elezioni peggiori degli ultimi decenni soprattutto perché la discussione è stata interna fra organizzazioni, rimanendo particolarmente lontani da quelle che sono le richieste e le necessità di chi frequenta lo stabilimento tutti i giorni. Non è nel nostro Dna di polemizzare e non lo faremo nemmeno in questa circostanza: fin dall’inizio abbiamo detto che una lista non poteva rimanere fuori per la rappresentanza interna".

I candidati della Uilm sono: Simona Gigetti, che è anche segretario provinciale, Francesco Munno, Antonio Giovanni Sgrilli, Roberto Cingolaro e Daniel Scarlata.

S.M.