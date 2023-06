La traversa di Pracchia nel mirino della contestazione, abbandono e competenze tra Provincia e Comune

E se la Sp 633 da La Colonna a Prunetta finisce nel mirino della contestazione, non gode di miglior sorte la traversa di Pracchia, sulla strada provinciale 632, meglio nota come traversa di Pracchia. A scatenare la rabbia dei residenti sono le potature che "non vengono affettuate da anni e hanno messo la strada in condizioni di scarsa sicurezza". Nel tratto tra il paese e il bivio dell’Orsigna la strada è al buio a causa dei tigli che hanno formato un tunnel, le buche sono numerose e profonde ma, soprattutto – dicono – inquieta il "rimpallo di competenze tra Provincia e Comune di Pistoia". I frati che hanno una casa vacanze dove fanno attività estive con i ragazzi hanno chiesto l’autorizzazione a realizzare un marciapiede, ma non hanno avuto risposta, nel parcheggio ci sono tigli di notevole altezza e l’ex stazione della Fap è tutti i giorni in condizioni peggiori. In tanti chiedono un intervento sollecito per ridare smalto a ’La perla dell’Appennino’.

Andrea Nannini