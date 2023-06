"La transizione è ecologica?" Sostenibilità alla prova dei fatti

Questa sera, venerdì 23 giugno, alle ore 21,15 al circolo Acli di Montemagno si parlerà di sostenibilità e tutela dell’ambiente. Durante l’incontro, dal titolo "La transizione è davvero ecologica?" si confronteranno Lorenzo Orioli, coordinatore toscano dei "Circoli Laudato Sì" ed Emiliano Manfredonia presidente nazionale Acli. Energia rinnovabile, agricoltura sostenibile, mobilità green, economia circolare, tutela ambientale, biodiversità sono le tematiche che verranno affrontate stasera. L’evento fa parte di un ciclo di incontri, sempre a Montemagno, su temi di attualità. "Tenteremo – ha spiegato il presidente provinciale Acli Giuseppe Lilli – di stare su una concretezza fatta di realismo. Tutte queste tematiche, infatti, vorremmo iniziare a metterle,come precisa il titolo, alla prova dei fatti". Come è stato sottolineato dal circolo di Montemagno presieduto da Marcello Bracali: "Lorenzo Orioli, funzionario presso l’Agenzia italiana Cooperazione allo Sviluppo ha esperienze dirette proprio in alcuni delicati Sud del mondo – si legge nella nota – e da qualche tempo coordina un numeroso gruppo di toscani sensibili ai temi della grande enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco". Gli interventi della serata, che è a ingresso libero, saranno introdotti da Mauro Banchini. "La presenza di Emiliano Manfredonia – ha osservato Tommaso Braccesi, vicepresidente pistoiese delle Acli – ci dà una forte carica per qualificare sempre più la presenza sul territorio dei nostri circoli".

D.G.