La tradizione in piazza Nella sfilata storica tutto l’entusiasmo della città in fermento

Sbandieratori, costumi storici, mascotte dei rioni, bande musicali, decine di figuranti e al guinzaglio anche tanti amici a quattro zampe. Con la sfilata di ieri sera hanno preso il via i festeggiamenti jacopei in città. I pistoiesi sono accorsi in piazza Duomo dalle 19 per seguire il corteo in via Roma, via Cavour, il Globo, via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Bozzi, piazza San Francesco, corso Gramsci, via dei Pappagalli, via dei Macelli e via dello Stadio, per giungere infine allo stadio Melani. Ad aprire il corteo è stata la banda comunale, che ha accompagnato il sindaco Alessandro Tomasi e l’assessore Alessandro Sabella con il gonfalone del Comune. E poi via con i figuranti dei rioni cittadini: Cervo Bianco, Grifone, Leon d’Oro e Drago, insieme a sbandieratori e tamburini in abiti medievali. Ad animare il corteo anche i rappresentanti e gli atleti di alcune associazioni sportive cittadine. Per il Cervo Bianco, i gruppi sportivi artistico Il Ponte di pattinaggio, Avis volley, Wolf Basket, Pistoia Atletica 1983, Toscana Chen Pistoia. Per il Leon d’Oro: Full Feeling Dancing 2, Pistoia Roller, Atletica Pistoia, Gs Pistoia Nord. Per il Drago: Futsal Pistoia, Dlf Pattinaggio, Weorange Pistoia, Jeong Taekwondo Pistoia. Per il Grifone: Dance Theatre School, Amici per la zampa, Ac Capostrada, Tennis Club Pistoia, Progetto Danza Toscana. A chiudere le file alcuni figuranti del gruppo Momenti Veneziani, la compagnia dell’Orso, il comitato cittadino Giostra dell’Orso, i quattro rioni storici, i gruppi storici di Gavinana, Marliana e L’Aura di Castellina e, infine, la Filarmonica Borgognoni. Una volta giunti allo stadio hanno preso il via le esibizioni degli atleti delle associazioni e alle 21.30 si è svolta la finale del torneo dei Rioni di calcio (seniores). Il prossimo evento è la vestizione di San Jacopo il 16 luglio.

Samantha Ferri