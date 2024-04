La Toscana in bocca. L’arte della buona tavola. Cibo e vino: le eccellenze

Dal 25 al 28 aprile la Cattedrale ex Breda di Pistoia ospiterà "La Toscana in Bocca – l’arte di assaporare", uno degli appuntamenti culinari di cartello per quanto riguarda le tradizioni della cucina toscana. L’evento, giunto al settimo anno, è organizzato dal Consorzio Turistico Città di Pistoia e promosso da Confcommercio Pistoia e Prato ed è inserito nel circuito di Vetrina Toscana, il progetto sul turismo enogastronomico della Regione volto a valorizzare la ristorazione di qualità. L’obiettivo dell’appuntamento è proprio quello di diffondere la conoscenza della cucina toscana, oltre che di promuovere le imprese della ristorazione e valorizzare il legame tra enogastronomia locale e turismo. "La Toscana in Bocca – è il commento del Direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini – torna a valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche, in un dialogo costante tra tradizione e sperimentazione. I temi trattati esercitano un’attrattività forte verso residenti e visitatori esterni. Consolidare questo fronte contribuisce quindi ad accrescere in modo deciso la nostra reputazione in termini di destinazione turistica e rafforza, al contempo, il brand territoriale".

Tra le novità dell’edizione 2024 vi è la collaborazione con Coldiretti, finalizzata a valorizzare la filiera produttiva mediante degustazioni di prodotti provenienti dal territorio. Oltre a questo, ci sarà anche lo "Spazio Experience", caratterizzato da un menù degustazione servito a chi vorrà concedersi un’esperienza deluxe con i prodotti de La Toscana in Bocca. Un’attenzione specifica ai prodotti del territorio scaturirà anche dai laboratori pensati per i più piccoli, così come dalle "Degustazioni artistiche" proposte da Ais (Delegazione di Pistoia), destinate ad abbinare in modo creativo vino e cibo toscani. Per il Presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano: "La ristorazione è uno dei linguaggi in cui possiamo declinare le eccellenze della toscanità, perché ogni piatto è il risultato di una storia che parte da lontano, punto di incontro dei saperi antichi, dell’estro moderno e della materia prima offerta dalla nostra terra. Toscana in Bocca rende onore a tutto questo, proponendo i valori che ci rendono orgogliosi di sedere intorno a questa tavola ideale dove regna l’accoglienza, motore primo del turismo".

Michele Flori