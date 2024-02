La telenovela Pistoiese. La coppia Jace-De Simone se ne va e lascia i debiti

La barca affonda, il capitano e l’armatore se ne vanno dopo aver promesso crociere di lusso ad una città che aveva nella promozione l’isola su cui vivere felice e contenta e che ora, al contrario, si trova impantanata nei bassi fondi della classifica, senza soldi e senza sogni. La coppia Matilda Jace-Maurizio De Simone si è dimessa. Come dire – ci perdoneranno se anche noi fraintendiamo –, ora arrangiatevi. Rimediate voi.

E pensare che non più tardi di cinque giorni fa, il garante del trust orange, Maurizio De Simone, snocciolava a La Nazione, per sua espressa richiesta, i numeri della sua recente gestione un milione e duecentomila euro di debiti, di cui 550mila di federali, quattro messe in mora, tre decreti ingiuntivi. Anche se ai più, ma lo dirà il tempo, appare un conteggio roseo rispetto alle aspettative. Certo è che sono tanti i creditori, alcuni anche per cifre davvero esigue, e che in molti non hanno scelto quale via intraprendere per vedersi liquidati. Senza dimenticare la squadra smantellata a dicembre, l’addio ai sogni di gloria e le continue promesse di "pagherò" fatte anche agli stessi giocatori e agli staff che sono coloro che ancora difendono la bandiera arancione.

E mentre la tifoseria lo contesta e non entra più allo stadio, mentre

potenziali sponsor e imprenditori stanno lontani dalla società che aveva iniziato l’anno con grandi ambizioni e promesse e mentre anche l’amministrazione comunale evita ogni contatto ecco che De Simone appena cinque giorni fa rilancia: "Non mollo, ricapitalizzo". Ebbene a distanza di una manciata di giorni De Simone ha mollato. Ha rassegnato le dimissioni, lasciando all’amministratrice Matilda Jace il compito di decidere sul futuro della società. "Lascio per motivi personali e soprattutto per riportare un minimo di serenità in un ambiente notoriamente diviso anche per causa mia – si legge in una nota –. Mi piacerebbe rivedere il connubio tifo-squadra che potrebbe essere determinante per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza". E mentre dà l’arrivederci assicura che la proprietà – che non si sa chi sia – "sta rimodulando il club con l’ingresso di nuove figure professionali per riempire le caselle mancanti" e che "è pronta ad accogliere nuovi investitori intenzionati ad affiancarci o a sostituirci nella gestione" utilizzando il plurale come se, alla fine, lui restasse lì, magari in altra veste, come nel più antico gioco delle tre carte. Tutto passa nelle mani di Matilda Jace, dunque? No, perché nemmeno lei resta e lascia il ruolo di amministratrice unica, facendo terminare un ciclo – sono parole sue – e mettendo "fine a tutte le dicerie infondate sulla mia persona. Adesso, chi vorrà potrà avvicinarsi al club, che avrà a breve nuovi referenti". Il prossimo 29 febbraio saranno ratificati i nuovi incarichi. Nuovi referenti, ma stessa situazione debitoria. A meno che i ’nuovi referenti’ non abbiano i capitali per far ripartire la macchina e accollarsi l’enorme mole di debiti accumulati, troppi per una società di serie D.

Ma c’è di più: l’amministratrice potrebbe addirittura lasciare il trust che, ci spiega, "è nato con l’intenzione di creare un percorso lungimirante per il club attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e di un progetto tecnico basato sempre sulla capacità di sviluppare un ottimo settore giovanile. Purtroppo – conclude –, le nostre intenzioni sono state fraintese, per cui auguro ai successori di trovare il chiavistello giusto per farsi ascoltare da piazza e istituzioni". Intenzione fraintese, probabilmente, da tutti coloro che credono che contino i fatti, che la parola data sia questione di onore e che il rispetto puntuale degli impegni – economici, professionali o umani – siano il chiavistello per gestire una società credibile e non essere ’male interpretati’.