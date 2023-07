"La strana apertura della ricerca sonora" Domani pomeriggio visita guidata alla collettiva

Due nuove occasioni per entrare dentro al suono, quello raccontato dagli artisti le cui interpretazioni sono raccolte nella collettiva "Mezz’aria. La strana apertura della ricerca sonora" a cura di Nub Project Space e Gabriele Tosi. In corso a Palazzo Fabroni fino al 25 luglio, la mostra sarà visitabile con accompagnamento in due date: domani, domenica 9 luglio (alle 16 in lingua inglese, alle 17 in italiano) e sabato 15 luglio alla 17 con i curatori della mostra, in italiano. La partecipazione alle visite guidate è libera e gratuita, è previsto il solo costo del biglietto d’ingresso. Non è necessaria la prenotazione. Tutta la rete dei Musei Civici osserva l’orario estivo, con aperture per ciascun sito dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 19. Chiusura il lunedì.