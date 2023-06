La "strada nuova" torna a splendere

Un tracciato storico che torna agli antichi splendori. Grande festa per l’inaugurazione della ristrutturazione della "strada nuova" nel centro del paese di Castello di Cireglio.

L’inaugurazione si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza del presidente della SOcietà Onore e Lavoro 1880, Egidio Giani, del sindaco del comune di Pistoia, Alessandro Tomasi, degli assessori della giunta pistoiese Margherita Semplici e Leonardo Cialdi, del capo di gabinetto Giorgio Zuccherini, dell’ingegnere Carlo Alberto Masi e dei titolari della ditta che ha curato la manutenzione, Claudio e David Chiaramonti, nonché dei rappresentanti della delegazione della Croce Rossa di Cireglio e della stazione dei carabinieri di Cireglio.

Il nome "Strada Nuova" non deve trarre in inganno. Fu dato all’infrastruttura da Policarpo Petrocchi quando la realizzò nel 1899 con i proventi dei diritti del libro pacifista "Le Guerre" da lui scritto nel 1895 e con cui ha vinto il prestigioso "Premio Saccardi".

Da allora e fino ad oggi non era stata mai manutenuta. Adesso, grazie a questo prezioso intervento, finalmente è tornata agli antichi splendori.

La strada è stata ricostruita nel rispetto dell’esistente e cioè con ciottoli di fiume, prevedendo il riutilizzo dell’esistente, previa pulizia e scalcinatura, oltre a fasce laterali in pietra che costituiscono la parte carrabile della strada.

È stata colta l’occasione, con Publiacqua, di posare una nuova tubazione di distribuzione dell’acquedotto per eventuali nuove forniture o per sostituire la vecchia condotta. Sono stati inoltre eseguiti piccoli interventi di raccordo con le viabilità laterali per dare, alla nuova strada, un aspetto finale più curato.

red.pt