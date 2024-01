La storia, vera e sognata, scritta sul mare

Immagina un – "il" – mare, attraverso le cui acque si è scritta la storia. Quella vera, ma anche quella solo sognata e poi tramandata e che da sempre tanto fascino esercita sull’uomo. Prendi uno storico dell’arte con la passione della navigazione che spinto dal vento ha ripercorso davvero quelle acque, un’attrice amatissima dal pubblico e un talentuoso musicista. È così che quel "Mediterraneo-Viaggio stupefacente tra miti, sirene ed eroi" torna a vivere e lo fa con uno spettacolo che è il risultato di un felice incontro: quello tra la Compagnia Maria Cassi, il progetto (diventato libro, in uscita per Giunti a maggio) del pistoiese Lorenzo Cipriani e la Fondazione Poma di Pescia. È nella sede dell’ente pesciatino che nei giorni scorsi si è svolta una residenza artistica divenuta poi vero e proprio test e anteprima teatrale andato in scena ieri sera e in replica stasera (ore 21.30), passo propedeutico poi alle due date ufficiali che il 23 e 24 gennaio saranno ospitate al Teatro del Sale di Firenze. La scena che si presenta è spoglia per allestimento. Su un divano sta un bizzarro e pedante professore, quasi rimasto intrappolato con la mente nel tempo antico, che di quel tempo antico parla, a proposito del quale divulga. Ecco allora venire a galla storie affascinanti, leggende intramontabili, miti del passato. Intermezzi divertiti e divertenti sono affidati alle incursioni comiche di Maria Cassi, nello spettacolo l’assistente del prof, che ci mette il suo inconfondibile sigillo, mentre quei paesaggi ora solo evocati nelle parole del professore si fanno ancor più visibili grazie alle musiche appositamente realizzate da Tommaso Allegri che accompagnano l’intero svolgimento dello spettacolo.

"La struttura portante di questo spettacolo si è costruita qui, alla Fondazione Poma – spiega Cipriani –, ma molto di ciò che lo compone arriva da esperienze condivise a Firenze e poi a Parigi, città perfetta dalla quale rubare spunti non solo per Maria in termini di teatro della commedia e della comicità, da dove cioè Maria viene, ma anche per me dal punto di vista artistico, con nozioni e acquisizioni che ho fatto mie in seguito a nuove e ancor più approfondite visite al Museo del Louvre. Condividere queste esperienze ci ha aiutati a rafforzare una complicità che già c’era, ma che adesso è ancora più solida".

"La musica – aggiunge Cassi – diventa parte drammaturgica del lavoro, non semplice accompagnamento. Poi ci sono anche canzoni originali. Cantiamo, balliamo anche. Adesso concludiamo le due prove aperte, poi può accadere, essendo questo un test, che qualche ritocco debba essere fatto. Sarà il pubblico a darci la risposta". Archiviate le date fiorentine, si tornerà di nuovo a Pescia, alla Fondazione Poma: l’appuntamento è per l’8 febbraio prossimo.

"E poi – conclude Cipriani – ci auguriamo di poter continuare questo straordinario viaggio via terra in altre sale teatrali". Per informazioni e collegarsi al sito www.pomaliberatutti.it

linda meoni