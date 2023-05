"La storia di Veronica", regia di Alessandro Pecini I Lunatikos con DisAttiva e Oltre l’orizzonte

Appuntamento stasera, sabato 13 maggio (alle ore 21) al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia (via del Presto, 5) con la compagnia Lunatikos di Pistoia che porta in scena "La storia di Veronica" spettacolo liberamente ispirato al libro di Paulo Coelho "Veronica decide di morire". E’ una storia di rinascita e di scoperta di sé quella portata in scena dalla compagnia Lunatikos e la serata si preannuncia molto interessante, con molti spunti di riflessione, ma anche divertente. E’ un evento teatrale speciale, che è stato organizzato dalle associazioni pistoiesi DisAttiva e Oltre l’orizzonte, in collaborazione con la compagnia teatrale Lunatikos e Asl-Servizio sanitario della Toscana. In scena ci saranno una decina di attori, alcuni impegnati anche in un doppio ruolo. Saranno in palcoscenico Alex Sgrilli, Rey Kalaria, Giusi Confetti, Sacha Papini, Glauco Bicchi, Tiziano Melani, Nicola Marraccini, Paolo Notaristefano, Cristian Corrias, Jasmina Balli. La regia è curata da Alessandro Pecini, le musiche dal vivo sono eseguite da Manolo Bagni. E’ richiesta la prenotazione contattando Emanuela al numero 338.3528047 oppure Roberto al numero 334.1916878. L’ingresso a teatro prevede un contributo volontario, con un’offerta minima di 5 euro.

I contributi raccolti durante la serata serviranno a rafforzare le preziose attività che le due associazioni svolgono sul territorio: DisAttiva (Disabilità attiva) che ha come scopo la difesa delle persone con qualsiasi tipo di disabilità e Oltre l’orizzonte che è impegnata nella promozione del benessere psichico. Inoltre, il contributo degli spettatori potrà dare anche un sostegno alla compagnia teatrale Lunatikos. Piera Salvi