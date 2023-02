Il segreto della morte che dimora invece nella vita, in un racconto a cuore aperto della malattia, della fine, ma soprattutto di ciò che costituisce l’essenza dell’esserci. Appuntamento con le emozioni profonde quello di domani (ore 17.30) nella sede dell’associazione Trasformazione (via IV Novembre 57 a Pistoia), dove verrà presentato il libro "Il passaggio-La morte di Valeria, mia moglie" di Leonardo Maraviglia, in un pomeriggio di condivisione sì sul morire, ma specialmente sul vivere. "In queste pagine ho raccontato l’esperienza che vissi alla fine del 1993 quando morì mia moglie, insieme alle riflessioni e alle scelte che sorsero dopo quell’evento – affida a Facebook il suo pensiero Maraviglia -. Il libro era già pronto nel 2019, ma poi causa covid la pubblicazione è stata rimandata. Proprio questi anni di paura, divisione e tensione ci hanno dimostrato come siamo terrorizzati dalla malattia e dalla morte e come questo condizioni la nostra vita. Invece dovremmo riflettere più spesso per apprezzare e ringraziare la vita e darsi da fare per onorarla come dovremmo. L’intento di questa presentazione è creare un momento di riflessione profonda, stando a contatto con il cuore e la mente uniti, per coltivare un piccolo seme che possa svilupparsi e ci faccia apprezzare, anche nelle grandi difficoltà e prove, la bellezza del Vivere, con coraggio e gratitudine". Alla presentazione oltre all’autore ci saranno anche Anna Battaglia, presidente dell’associazione Amici di Francesco e Marco Spinicci. I proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti all’associazione Amici di Francesco; per informazioni: 331.1086040.

linda meoni