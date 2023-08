La storia del design a Agliana: "Glyptà", la scultura luminosa

Circa trent’anni fa era una lampada progettata e realizzata per il restauro monumentale di una villa storica, immersa nella campagna toscana. Da quella lampada oggi è nata la collezione "Glyptà": tre pezzi con illuminazione a led. È una nuova storia di luce che nasce dalla collaborazione tra lo studio di architettura Bucciantini Bartoli e la ditta Ombre 1, entrambe di Agliana. Così prosegue la storia del design, da sempre un tratto distintivo dell’ingegno aglianese. Negli anni ’90, dallo studio di Maria Laura Bucciantini (architetto) e Paola Bartoli (designer) venne progettata questa lampada che ora ha offerto lo spunto per una nuova linea. Da quella idea, Ombre 1, specializzata in illuminazione, ha realizzato lampade a led da esterni caratterizzate da duttilità e rispetto per la natura. Trasparenza durante il giorno e luminosità diffusa e radente, con raggi più o meno ampi con il buio della sera, per schemi di illuminazione non ingombranti e rispettosi dell’aspetto originario dei luoghi. Altrettanto importante – ci spiegano studio e azienda – è anche il basso consumo di energia elettrica, garantito dai led, nonché il contenimento totale dell’inquinamento luminoso verso l’alto. "Glyptá", è composta da tre pezzi singoli, quasi sculture luminose. Ciascun corpo illuminante possiede a sua volta un nome proprio: "Kýklos", "Kónos" e "Dáda". La collezione "Glyptá" è stata presentata recentemente nella splendida cornice di Villa Guicciardini, in Val di Bisenzio, insieme a una serie di lampade a batteria ricaricabili da esterni, sia da tavolo che da giardino, in varie forme e dimensioni, e lampade con filtri dicroici per ottenere effetti con colori sfumati. Per la Ombre 1 la tecnologia led è l’asse portante del lavoro che va dalla progettazione illuminotecnica fino alla fornitura dei materiali e alla realizzazione dei prodotti che architetti e designer disegnano per i loro progetti.

Piera Salvi