La Statale 12 riapre stamani. Senso unico alternato e semaforo

La Statale 12 Dell’Abetone e del Brennero riapre stamani, giovedì 14 marzo, alle ore 8. Era l’alba del 4 marzo quando i cittadini di Popiglio scoprirono che una frana aveva invaso la Statale, lasciando il paese isolato dal resto del Comune di San Marcello Piteglio. Nonostante i tentativi di ripristinare rapidamente il collegamento la chiusura si è protrata per una decina di giorni. L’impegno di Comune, Anas e Associazioni è stato però immediato per ridurre i disagi e le potenziali situazioni di pericolo. Vale la pena di sottolineare la bella iniziativa dei ragazzi della Misericordia di Popiglio che, come ha raccontato il vicesindaco Giacomo Buonomini, hanno attivato un servizio di emergenza notte e giorno. Dopo la prima fase della messa in sicurezza, l’Anas ha comunicato ieri che la strada riaprirà al traffico, a senso unico alternato regolato dal semaforo, da stamani alle ore 8. Ci sono da rispettare alcune prescrizioni, come fa sapere l’amministrazione comunale: "Entro le 8 tutte le auto posteggiate sulla Statale nei pressi della frana dovranno essere tolte dai proprietari, per garantire il transito dalla sede stradale. Personale Anas e polizia municipale saranno sul posto dalle ore 7 per supportare il movimento delle auto da spostare (verso San Marcello e verso Popiglio-Lucca). Si raccomanda quindi a tutti i proprietari delle auto in sosta di organizzarsi di conseguenza, senza eccezioni. Considerando che il traffico riprenderà per tutti i mezzi (compresi autobus e camion) e quindi le corsie dovranno essere completamente libere alla riapertura della strada, le auto non spostate che costituiranno intralcio al transito potranno essere rimosse dalla polizia municipale".

Il trasporto pubblico locale di Autolinee Toscane riprenderà regolarmente le corse in orari successivi alle 8. Riguardo alle corse per alunni e studenti il pulmino per la scuola primaria e infanzia da stamani riprenderà il normale servizio (potrebbe esserci un piccolo ritardo nell’arrivo). La navetta per gli studenti delle medie e superiori effettuerà l’ultimo servizio verso la Lima stamani alle ore 7.20 (ritrovo zona Galleria), dopo di che riprenderà regolarmente il servizio con l’autobus di Autolinee Toscane a partire dalla prima corsa successiva alle ore 8. "Il cantiere – termina la nota – rimarrà aperto per le prossime settimane fino alla conclusione dei lavori e alla completa riapertura della strada. Un plauso all’impresa impegnata nei lavori per la celerità e ai tecnici di Anas per la gestione dei lavori".

Andrea Nannini