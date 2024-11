La "Stanza Geniale" allestita dall’artista pop Ruffa con una nuova opera Il noto artista Geniale Ruffa dona un nuovo quadro per la "Stanza Geniale" dell'ospedale di Pistoia, raffigurante un bambino con palloncini e una lampadina. L'opera si inserisce in un contesto di promozione dell'arte in ambito sanitario per il benessere dei pazienti.