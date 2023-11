"La stanza dei perchè" di Silvia Percussi. Babbini: "Un astrattismo come stile di vita"

C’è tempo fino al 9 dicembre per visitare la mostra "La stanza dei perché" di Silvia Percussi a cura di Roberto Agnoletti negli spazi di Artistikamente (via Porta al Borgo, 18 a Pistoia; aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19). "Nei suoi lavori, memori del più rigoroso astrattismo classico, la geometria si riduce sovente all’uso di sole linee, cerchi, quadrati e rettangoli, elementi primordiali di ogni ricerca di armonia ed equilibrio – scrive Marta Babbini di Artistikamente presentando l’artista –. Sembrano suggerire un processo semplice, metafora di uno stile di vita: in un campo preordinato da coordinate di orizzontalità e verticalità pochi elementi si muovono, verificando le infinite possibilità combinatorie, alla ricerca di una sostenibile ponderazione, di un bilanciamento di pieno e vuoto, di luce e ombra, di naturalità e artificio. Osservare un’opera di Silvia comporta rivivere, e completare mentalmente, questo processo di ponderazione che non può mai terminare. Basta inserire un piccolo triangolo metallico per innescare automaticamente la necessità di contrappesarlo, in un procedimento scientifico, ma al contempo giocoso, ove le regole della gestalt si combinano alla sensibilità individuale facendosi contemporaneamente invito alla convivenza civile e al dialogo. Frequentemente si confronta con la ceramica e in questo evento, con l’uso della ceramica, Silvia esprime una sua personale rappresentazione-denuncia del problema della violenza contro la donna".

Nell’edizione di ieri, in questo stesso spazio, è comparsa, per un diguido tecnico, una notizia errata sulla mostra. Ci scusiamo con l’artista, con gli interessati e con i lettori.

l.m.