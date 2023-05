La speranza nel buio dei conflitti Le fotografie della Croce Rossa

Con un nuovo evento la Bcc Alta Toscana mette a disposizione il forum realizzato di recente a Vignole, in via IV Novembre 108, ospitando la mostra fotografica del corpo militare volontario della Croce rossa italiana. L’iniziativa è stata inaugurata ieri mattina, con il presidente della Banca Alta Toscana, Alberto Vasco Banci, il presidente del Comitato Cri Piana Pistoiese, Claudio Cibella, il comandante del Centro di Mobilitazione Tosco-Emiliano, Riccardo Toti, il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e l’Ispettrice delle Infermiere Volontarie di Pistoia, Roberta Ardore. La mostra, intitolata "Percorsi di speranza nel buio dei conflitti" è aperta fino a sabato 27 maggio e sarà visitabile su prenotazione. In mostra immagini delle missioni estere cui hanno partecipato i Corpi Cri Ausiliari delle Forze Armate, da quelle oltremare di fine Ottocento, a quelle Onu in Corea e Congo, fino alle più recenti in Kosovo, Afghanistan e Iraq, nelle quali Cri ha portato la sua opera umanitaria. In programma anche una serie di appuntamenti sugli interventi più significativi dell’associazione. Tra questi il 23 maggio la Campagna "Healt care in danger" per sensibilizzare la popolazione contro la violenza verso i sanitari, la formazione alle manovre di controllo delle emorragie massive "Bleeding Control" offerta alle forze di polizia (26 maggio), e una giornata di studio sugli aspetti psicologici di mensa e alimentazione in situazioni di catastrofe o di emergenza ( 27 maggio) aperta a tutta la popolazione. Il concerto della banda del Corpo militare Cri per le vittime di guerra e per tutti i volontari che operano per portare soccorsi, concluderà la settimana. "Siamo felici di proporre sul territorio questa settimana di eventi – ha detto il presidente di Cri-Comitato Piana Pistoiese, Claudio Cibella – perché è un’occasione importante per conoscere la grande azione umanitaria della Cri, e in particolare del Corpo Militare nell’ambito dei conflitti armati e per promuovere sul territorio incontri informativi". Soddisfazione da parte di Alberto Banci che ha sottolineato come già durante la pandemia la Cri, con la Misericordia di Quarrata, Banca Alta abbia dato il proprio contributo attraverso l’hub. "Adesso – ha detto Banci – questi stessi ambienti si aprono al pubblico per una mostra fotografica e per iniziative sulla storia e l’attività della Croce Rossa".

D.G.