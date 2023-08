la soddisfazione

Da settembre per due sabati al mese ci sarà l’apertura della seconda sala prelievi nella sede di via del Ceppo. Poi l’estensione del "Plasma Day": le giornate di raccolta straordinaria, per i rimanenti mesi di quest’anno.

I primi appuntamenti utili per le aperture extra saranno il 9 e il 23 settembre, mentre per la donazione di plasma resta il punto fisso dell’ultimo lunedì di ogni mese dalle 7.30 alle 16.30