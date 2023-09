La sfilata del grande basket. Estra nelle ’magnifiche 16’: "Una piazza che mancava"

È l’inconfondibile voce di Mino Taveri a salutare, per prima, il ritorno di Pistoia nell’elite della pallacanestro italiana. La cornice è quella del tempio pagano per eccellenza del nostro basket, il PalaDozza; l’occasione è la presentazione ufficiale del campionato di serie A 2023-24 Unipolsai. Lo storico palasport bolognese, che presto ospiterà il nascente museo del basket italiano (Mubit), rappresenta un ’ponte’ perfetto tra passato e futuro biancorosso: dalle sporche e infuocate sfide in A2 con la ’Effe’ alla passerella che ha visto sfilare il meglio del panorama cestistico tricolore.

A fare gli onori di casa Umberto Gandini, presidente della Lega Basket serie A, che ha esordito ricordando la sciagurata stagione 2019-20, quella interrotta dalla pandemia: "Il nostro processo di crescita s’interruppe lì, ma adesso il grande rilancio è servito: i numeri nei palasport, i trend social e l’appeal televisivo lo testimoniano". Quello fu un momento chiave anche per Pistoia, con la dolorosa auto-retrocessione che tanto fece discutere ma che, a posteriori, si è rivelata una scelta saggia. Scelta che ha permesso al club di continuare a vivere e, dopo tre stagioni tutto lavoro e sacrifici, di tornare a calcare i palcoscenici più importanti del basket italiano.

Al PalaDozza, per Pistoia, era presente il direttore sportivo Marco Sambugaro, che questa discesa e risalita l’ha vissuta in primissima persona, accompagnato dal neo direttore generale Ettore Saracca. E nelle vesti di consigliere Fip, anche un simbolo biancorosso come Giacomo Galanda. Tutti visibilmente emozionati per un momento così importante per il club e la città. "Sono molto contento che la società abbia centrato l’obiettivo della serie A dopo il sanguinoso riposizionamento causa covid – ci ha detto Gandini – così come sono contento che la Toscana torni ad avere una rappresentante nel nostro campionato, che porta nuova linfa e vitalità. Lo dimostra la partnership che la società ha stretto con Gonzaga University. Le aspettative sono alte – ha chiuso il numero uno di Lba – e sono convinto che sarà dura per tutti battere Pistoia". Specie al PalaCarrara, aggiungiamo noi.

Alessandro Benigni