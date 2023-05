La sfida di Rachmaninov per Mao Fujita

Era l’autunno del 1909 quando Sergej Rachmaninov, uno dei più grandi pianisti del suo tempo, a bordo di un piroscafo diretto a New York, provava con accanimento su una tastiera muta il suo terzo Concerto per pianoforte e orchestra op. 30, che pochi giorni dopo avrebbe eseguito al Metropolitan e che sarebbe passato alla storia come una delle pagine più temerarie di tutta la letteratura pianistica. Una fama ampiamente alimentata in tempi recenti dal film "Shine", che narra la storia del pianista David Helfgott che impazzisce per eseguire il Rach 3 e risolve ansie e insicurezze in una standing ovation lungamente agognata. Domani sera, giovedì 11 maggio, alle ore 21, al Teatro Manzoni, nell’ultimo appuntamento della 18^ Stagione sinfonica dei Teatri di Pistoia, sarà un giovane pianista giapponese, il ventiquattrenne Mao Fujita, lanciatissimo e pieno di talento, ad affrontare le arditezze pirotecniche del capolavoro del musicista russo. Grazie alla sua innata sensibilità musicale e interpretativa, Fujita ha già impressionato la comunità musicale internazionale, distinguendosi come uno di quei talenti speciali che si presentano raramente. Ha iniziato a suonare all’età di tre anni e ha vinto il suo primo premio nel 2010, al World Classic di Taiwan, cui hanno fatto seguito le affermazioni in numerose competizioni tra le quali spicca il primo premio al prestigioso Concours International de Piano Clara Haskil in Svizzera dove ha ottenuto anche il Premio del Pubblico, il Prix Modern Times e il Prix Coup de Coeur. Nel 2019 è stato anche medaglia d’argento al Concorso Cajkovskij di Mosca, dove la giuria ha sottolineato le sue speciali qualità musicali. Adesso è presente nei principali festival internazionali: quest’anno ha debuttato con grande successo alla Carnegie Hall di New York e nei prossimi giorni sarà impegnato in una tournée europea con la Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly.

Insieme a lui, la "nostra" Leonore, guidata dal suo direttore Daniele Giorgi. E’ un momento particolarmente felice per una compagine di profilo internazionale, fondata nel 2014 da Giorgi e composta da musicisti scelti nelle più importanti formazioni orchestrali europee.

La seconda parte del concerto è dedicata alla Sinfonia n. 3, op. 97 "Renana" di Robert Schumann, composta nel 1850 a Düsseldorf dove il musicista, nominato "Direttore dei Concerti temporali e spirituali e della Società Corale" visse un ultimo fruttuoso periodo di sollievo dalla malattia psichica che di lì a pochi anni lo avrebbe portato alla morte. Nella sinfonia, una delle più belle di tutto il repertorio romantico, il compositore evoca emozioni e stati d’animo, tra storia ed epopea, in lui suscitati dal grande fiume e dal paesaggio che lo circonda, evocando i miti della vecchia Germania, le leggende legate al grande fiume, la vita popolare.

Chiara Caselli