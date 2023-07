La sfida delle imprese generative "Sogniamo un progetto sostenibile"

Quello di impresa generativa è un concetto piuttosto nuovo, che pone le proprie radici nella società contemporanea e in un mondo sempre più all’avanguardia sotto tutti i punti di vista. Ma cosa significa per un’impresa, in un ambito territoriale, diventare generativa? Ne abbiamo parlato con Donatella Moica, presidente del Gruppo Terziario Donna, recentemente intervenuta a un convegno organizzato da Confcommercio proprio sul tema dell’impresa generativa. "È necessario fare un passo indietro e osservare il momento storico in cui viviamo – esordisce –. Negli ultimi due anni abbiamo attraversato prima una pandemia e adesso un conflitto che ha portato ad un aumento dei prezzi e a una fase di stasi da parte delle imprese. Proprio per questo motivo è fondamentale per un’impresa diventare generativa, ovvero compiere delle azioni che portino benefici nel corso del tempo e non solo nell’immediato. Diventare generativi significa guardare anche al futuro e non solo al presente, sposando sia il benessere dei soggetti che del contesto. Siamo giunti di fronte a un bivio e l’unica strada percorribile è seguire un modello di vita e di lavoro autosostenibile".

Quali mosse può compiere un’impresa per cambiare il proprio modo di essere?

"Non è più possibile impostare il proprio lavoro senza una visione a lungo periodo. Le imprese devono capire al più presto che preoccuparsi del contesto in cui operano ha ripercussioni in positivo anche sull’impresa stessa, che non deve salvaguardare solo l’economia e dei conti ma anche e soprattutto delle persone che ne fanno parte. Essere generativi significa dialogare con le generazioni ed eseguire azioni che abbiano un impatto socio ambientale positivo".

Cosa può fare la provincia di Pistoia per intraprendere una nuova strada?

"La provincia di Pistoia è molto ’fortunata’ perché rappresenta un punto di riferimento per l’intera regione dal punto di vista florovivaistico. Il territorio offre molti spazi verdi e potrebbe essere la base ideale per sviluppare un progetto sostenibile come quello della green valley, ipotizzato da Confcommercio di Pistoia e Prato. Un simile progetto attirerebbe un tipo di turismo che ha a cuore le tematiche ambientali e sarebbe un toccasana per le attività locali. Al tempo stesso tutti i settori commerciali dovrebbero sposare quel tipo di ideali al fine di generare un progetto immersivo".

Qual è la situazione delle imprese femminili a Pistoia e in Toscana?

"L’imprenditoria femminile a Pistoia si sviluppa principalmente nel settore terziario, mentre il mondo dei servizi è in sofferenza a causa dell’aumento dei prezzi e del calo del potere d’acquisto per molte persone. Ciò nonostante le imprese femminili sono quelle maggiormente creative e capaci di mettersi in discussione prima degli altri. Come Terziario Donna cerchiamo di anticipare il cambiamento e di essere da traino anche per le altre imprese".

Michele Flori