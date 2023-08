La scuola abbattuta e ricostruita E’ l’immobile di Campo Tizzoro

Il Comune di San Marcello Piteglio prende nota del calo demografico e ridisegna la mappa degli edifici scolastici, prevedendo tutta la scuola primaria, o elementare come la chiamano ancora i meno giovani, a Maresca e quella dell’infanzia, o materna, concentrata a Campo Tizzoro. Tutto questo però a partire dall’autunno del 2024, prima c’è da abbattere il fabbricato esistente, quello in cui si tengono attualmente e si terranno le lezioni, ancora per un anno. L’edificio, di Campo Tizzoro, costruito una cinquantina di anni or sono, deve essere ‘sostituito’, ovvero raso al suolo e ricostruito con criteri adeguati agli standard richiesti attualmente. L’operazione è finanziata con un milione e mezzo di euro proveniente dal Pnrr, a seguito della presentazione e conseguente approvazione di un progetto presentato dal Comune guidato da Luca Marmo. "Come comunicato da tempo – informa il primo cittadino in una sua nota - la scuola primaria di Campo Tizzoro è stata oggetto di un cospicuo finanziamento Pnrr che partendo dalla demolizione dell’edificio esistente porterà alla sua sostituzione con uno nuovo, ispirato, nel suo impianto progettuale, a criteri di massima efficienza energetica, sismica e strutturazione innovativa degli spazi educativi. Già oggi le due scuole primarie di Maresca e Campo Tizzoro – argomenta Marmo con una nota di preoccupazione - ci consegnano numeri da pluriclassi. Già presenti da diversi anni a Campo Tizzoro e in prospettiva anche a Maresca. Ci è parso giusto e corretto, anche in ottemperanza all’indirizzo unanime del Consiglio Comunale, che già dall’anno scolastico successivo a quello in partenza a settembre (202425), la scuola di Maresca, recentemente ristrutturata, accolga l’intero ciclo di istruzione primaria di tutta la popolazione scolastica del versante Adriatico dell’ex Comune di San Marcello. Con queste motivazioni, nell’ultima Giunta Comunale, abbiamo deliberato la richiesta di accorpamento delle scuole primarie di Maresca e Campo Tizzoro in un unico plesso ricadente nella scuola di Maresca. Nel frattempo, la progettazione del nuovo edificio scolastico di Campo Tizzoro è indirizzata verso la realizzazione di una scuola dell’infanzia.

Andrea Nannini