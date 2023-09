"La scultura di Di Piazza rubata" Sparita dalla rotatoria nella notte

È stata una brutta sorpresa ieri mattina, per Vincenzo Di Piazza, quando passando dalla Statale non ha più visto in mezzo alla rotatoria di Casini l’installazione da lui realizzata. "Torcia", questo il titolo della scultura in metallo alta 3 metri, è una specie di elica di rame su un cubo di ferro, mentre sulla cima una specie di cono d’ottone rappresenta stilizzata una fiamma. Un fatto molto grave, al di là del valore artistico dell’opera, perché si tratterebbe di un atto vandalico e furto di un bene pubblico. "Passo spesso di lì, e ogni giorno do un’occhiata alla scultura – ha raccontato ieri lo stesso scultore di opere con metalli di recupero soprattutto per interni nell’atelier a Pistoia in corso Amendola – posso assicurare che venerdì c’era, ma stamattina (ieri ndr) non c’era più. Ho visto che è stata rotta la base in cemento su cui poggiava, ho guardato anche in giro, ma la scultura è sparita, è un mistero chi l’abbia presa".

Era stato il vivaista e esperto di giardinaggio e architettura del paesaggio Mirko Guidoni a sceglierla circa 7 anni fa per abbellire l’aiuola della rotatoria situata in mezzo alla Statale, all’intersezione con via Firenze e via Falcone e Borsellino. Guidoni infatti aveva ottenuto dal Comune di Quarrata di poter gestire quello spazio con del verde e corredarlo con un’opera artistica. Ma ieri né Mirko Guidoni né il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti sapevano che fine potesse aver fatto la scultura. Il dubbio è che possa essere stata asportata per recuperare i componenti metallici, soprattutto il rame che da tempo è l’obiettivo dei furti come accade per esempio per le grondaie o addirittura i vasi nei cimiteri.

"In mezzo alla rotatoria di Casini era stata ancorata con dei cavetti d’acciaio per sicurezza che non cadesse. Chi l’ha presa è andato lì di notte con tutta l’attrezzatura necessaria per portarla via. Forse chi l’ha presa ha pensato che fosse solo un ammasso di metallo – ha proseguito Di Piazza – ma quella installazione era stata già apprezzata in un’esposizione nell’atrio del tribunale di Pistoia. Anche se non si gradisce l’arte contemporanea o la si trova incomprensibile, non è lecito appropriarsi di un’opera pubblica. Ancora un’occasione in cui assistiamo a un atto di vandalismo e alla mancanza di senso della legalità e di dovere civico, come ormai accade sempre più spesso. Il fatto è sicuramente avvenuto di notte - conclude Di Piazza- quando è più facile agire indisturbati".

D.G.