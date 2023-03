La scrittrice Romagnolo ospite di Grattacaso Appuntamento venerdì 10 marzo a Lo Spazio

Ancora un appuntamento, l’ultimo per quest’anno, per il ciclo "Il dolce rumore della vita" dedicato alla letteratura del Novecento, pensato per un pubblico di studenti e ideato da Giuseppe Grattacaso, poeta e scrittore pistoiese, per l’associazione Isole nel Sapere. Ospite alla libreria Lo Spazio (via Curtatone e Montanara 20-22) questo venerdì alle 18 sarà l’autrice Raffaella Romagnolo che ha firmato le due pubblicazioni "Di luce propria" (Mondadori) e "Destino" (Rizzoli). Conduce Giuseppe Grattacaso. A far da sfondo a entrambi i romanzi ci sono le vicende del Paese, nel primo titolo quello della seconda metà dell’Ottocento, nel secondo quello invece del Novecento. Piemontese d’origine, Romagnolo è autrice molto apprezzata che ha concorso allo Strega nel 2016 con "Con la figlia sbagliata" e nel 2020 allo Strega ragazze e ragazzi con "Respira con me". Mentre venerdì l’appuntamento è rivolto a tutti, sabato mattina invece la scrittrice sarà ancora a Pistoia, stavolta al teatro Bolognini, in un incontro riservato esclusivamente alle scuole. A partire dalle 10.15 al centro della discussione ci sarà un autore italiano, Beppe Fenoglio. Ripartito nell’ottobre scorso con la nona edizione, "Il dolce rumore della vita" è un’iniziativa che si avvale del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e della collaborazione del Comune di Pistoia e dell’Associazione Teatrale Pistoiese. "’Il dolce rumore della vita’ è un’iniziativa che nasce con l’obiettivo dichiarato di parlare la lingua dei ragazzi – spiega Grattacaso – mettendo al centro la letteratura del Novecento affinché i giovani non la sentano come una cosa remota".

l.m.